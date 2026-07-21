Aurora Basket Chiavari in Serie B Interregionale: ecco le avversarie

Chiavari. Sono stati redatti i gironi della stagione 2026/2027 del basket maschile. In Serie A saranno 16 le squadre; in Serie A2 saranno 20.
In Serie B Nazionale saranno impegnate 36 società, suddivise in due gironi da 18.
Alla Serie B Interregionale parteciperanno 90 squadre, suddivise in sei gironi (quattro da 15, uno da 16, uno da 14).
Tra le iscritte c’è l’Aurora Basket Chiavari, che prenderà parte al girone C.
Di seguito i raggruppamenti della Serie B Interregionale.
Conference Nord
Girone A – PGS Don Bosco Crocetta, College Basketball Borgomanero, Oleggio Magic Basket, Basket Casale Monferrato, Basket Gallarate, Robur Basket Saronno, Pallacanestro Virtus Cermenate, Pallacanestre Pavia 1933, Basketball 7 Laghi, Campus Varese, Varese Academy US Nervianese, Bocconi Sport Team Milano, Esperia, Pallacanestro Sennori.
Girone B – Falconstar Monfalcone, Pallacanestro Jadran, Sistema Basket, Dinamo Gorizia, Montebelluna Basket, Calorflex Oderzo, Play Basket Carrè, Pallacanestro Virtus Padova, Basket Rovereto, Basket Iseo, CXO Ospitaletto Basket, Basket Team 1995 Pizzighettone, Romano Lombardo Basket, JBStings Curtatone.
Conference Centro
Girone C – Spezia Basket Club, Aurora Basket Chiavari, Costone Siena, Virtus Siena, USE Basket Empoli, Basket Cecina, Etrusca Basket San Miniato, Basket Olimpia Legnaia, Union Basket Prato, Tiber Basket Roma, Carver Cinecittà, Polisportiva Supernova, San Paolo Ostiense, Basket Roma, Stella Azzurra Viterbo.
Girone D – Fulgor Fidenza, Bakery Basket Piacenza, Olimpia Castello 2010, New Flying Balls Ozzano, Virtus Pallacanestro Imola, Rubiera Basket 2000, LG Competition Castelnovo, Baskers Forlimpopoli, Pallacanestro Senigallia, Bramante Basket, Nuovo Basket Fossombrone, Pallacanestro Jesi, Taurus Basket Jesi, Val di Ceppo Basket, Basket Terni.
Conference Sud
Girone E – Amatori Pescara 1976, Nuovo Basket Aquilano, Vigor Basket Matelica, Virtus Basket Civitanova M., Pallacanestro Recanati, Attila Junior B. Porto Recanati, Basket Corato, Action Now 2019 Monopoli, Adria Basket Bari, Valentino Basket Castellaneta, Virtus 2014 Molfetta, Dinamo Basket Brindisi, Virtus Mesagne, Pallacanestro A9 Nardò, Nuova Cestistica Lions Bisceglie, Virtus Matera Group 2016.
Girone F – Promo Basket Marigliano 2003, Angri Pallacanestro, Cestistica Benevento, Virtus Sarno, Polisportiva Matese, Air Basket Termoli, Pallacanestro Sora, Virtus Kleb Ragusa, Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket, SB Gela Basket, Basket Academy, Bim Bum Basket Rende.
In ambito femminile, 12 le squadre in Serie A1 e 22 in Serie A2 (in due gironi).