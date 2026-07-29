Aumento Tari a Rapallo, Carannante chiede di usare l’imposta di soggiorno

Rapallo. Il consigliere capogruppo di Libera Rapallo – Unione Popolare Andrea Carannante ha presentato un ordine del giorno che propone di evitare l’aumento della Tari utilizzando una parte dell’imposta di soggiorno. La discussione avverrà domani, 30 luglio, in consiglio comunale. “Molti commercianti si sono rivolti a me − spiega in una nota − alcuni dei quali associati ad Ascom, per esprimermi vicinanza, solidarietà e pieno sostegno al mio ordine del giorno”.

Il messaggio trasmesso dai commercianti, secondo Carannante è chiaro: “Non vogliono un aumento della Tari Ritengono invece giusto utilizzare uno strumento previsto dalla legge, facendo sì che anche una parte dell’imposta pagata dai turisti contribuisca a coprire il costo del servizio rifiuti, senza gravare ulteriormente su famiglie e attività economiche”.

Il consigliere rinnova il suo appello ai consiglieri comunali: “Votate nell’interesse di Rapallo. Avete la possibilità di evitare un nuovo aumento della Tari scegliendo una soluzione di buon senso, senza chiedere altri sacrifici a cittadini e commercianti”.