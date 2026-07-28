Attentato al Pride di Berlino, bandiere Lgbtqia+ e consiglio comunale unanime nella condanna

Genova. Due grandi bandiere arcobaleno simbolo delle tante anime della comunità Lgbtqia+ e un’espressione di condanna e solidarietà riguardo all’attentato che nella notte tra sabato e domenica ha portato all’uccisione di una persona e al ferimento di 29 durante il Pride di Berlino.

L’iniziativa fuori programma, in apertura della seduta di oggi del consiglio comunale di Genova, è stata di Filippo Bruzzone, capogruppo della Lista Salis, sostenuto dalla maggioranza.

L’espressione di solidarietà con le vittime dell’attentato, in gran parte esponenti della comunità rainbow internazionale, è però arrivata anche dai gruppi di minoranza: dal capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi a Francesco Maresca di Futuro Nazionale (gruppo misto) tutti si sono affiancati al messaggio di tolleranza lanciato dai banchi del centrosinistra.

L’attentato è stato categorizzato come di stampo terrorista: l’autore, il 21 Abdul Ballout, tedesco di origine libanese, è stato rintracciato dopo poche ore dalla polizia e ucciso durante le operazioni di arresto. In passato aveva manifestato sostegno all’Isis.

“Un attacco che condanniamo con fermezza – ha detto Filippo Bruzzone – nessuno deve avere paura di vivere liberamente la propria identità e il proprio amore. Alla dichiarazione si sono associati anche i gruppi di opposizione, unendo l’intera Aula in un messaggio condiviso di vicinanza alle vittime, alle persone ferite e a tutta la comunità LGBTQIA+. Contro l’odio e la violenza, le istituzioni hanno il dovere di non restare in silenzio”.