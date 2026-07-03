Assemblea pubblica Confindustria dedicata ad Angelo Costa, l’intervento di Bucci

Genova. “Dalla figura di Angelo Costa, grande imprenditore genovese e ligure, possiamo trarre insegnamenti preziosi per il futuro e riflettere sulle direttrici di sviluppo che guideranno i prossimi cinquant’anni. Viviamo un momento di grandi trasformazioni: ogni cambiamento rappresenta una straordinaria opportunità per chi sa coglierlo, ma può diventare una difficoltà per chi non riesce a interpretarlo. Per questo dobbiamo parlare di come guidare il cambiamento, perché chi lo guida ne raccoglie i benefici, mentre chi si lascia guidare dagli eventi rischia di subirne le conseguenze”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi all’ assemblea pubblica di Confindustria Genova, dal titolo “Long term life – A 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, quali sfide dovremo vincere nei prossimi 50 anni?” a bordo della nave da crociera Costa Toscana. Al convegno era presente anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Abbiamo davanti anni decisivi, caratterizzati da profonde evoluzioni economiche, sociali e tecnologiche. Il compito della nostra regione è affrontare questa fase con visione, responsabilità e capacità di leadership, trasformando il cambiamento in una leva di crescita e di sviluppo per il futuro – continua il presidente Bucci -. Il capitolo delle infrastrutture è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio: opere strategiche come il Terzo valico e la nuova diga foranea, che presto ci darà 3 milioni di metri quadrati di nuovi spazi a servizio del porto, rappresentano due interventi di portata storica che rafforzeranno la logistica e apriranno nuove prospettive di sviluppo per l’intera regione. Parallelamente, la Liguria si conferma ai vertici nazionali per lo sviluppo digitale”.

“La sfida, ora, è accompagnare questi investimenti con una formazione adeguata ai nuovi modelli di lavoro, basati su connessioni veloci, competenze digitali e nuove modalità di fare rete e creare opportunità”, conclude il presidente Bucci.