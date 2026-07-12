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Attesa

Asilo ex Camoscio, lavori a pieno ritmo dopo i ritardi. Ferrante: “Nido pronto nel 2027”

Doveva essere pronto a giugno 2026, l'assessore: "Avremo massimo un anno di slittamento". Completate le palificazioni per garantire la stabilità dell'edificio

Generico luglio 2026

Genova. Doveva essere pronto entro quest’estate il nuovo asilo nido di viale Bracelli destinato a prendere il posto dell’ex Camoscio. Un’altra serie di intoppi ha posticipato ancora il traguardo, ma adesso il cantiere sembra procedere a spron battuto. “La nostra intenzione è completare nel 2027 il piano terra, poi in sequenza verrà costruito il piano superiore che ospiterà la scuola d’infanzia”, conferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante.

Nelle scorse settimane sono state completate le palificazioni, un’opera complessa e necessaria per assicurare la stabilità dell’edificio su un versante interessato da una frana quiescente. “I ritardi ci sono, è inutile negarlo – riprende Ferrante -. Ricordiamo che il progetto esecutivo è stato approvato al terzo tentativo dopo due bocciature“. Il nodo era proprio quello delle palificazioni, perché i dati degli inclinometri installati per verificare i movimenti del terreno non restituivano dati verificabili.

Generico luglio 2026

In passato il cantiere si era già bloccato per lo stesso motivo. Nel frattempo è stato necessario rivedere il termine contrattuale che fissava a giugno 2026 la scadenza a giugno 2026 per l’asilo nido. “Avremo minimo sei mesi di slittamento, massimo un anno – precisa Ferrante -. Andiamo avanti, il finanziamento rimane senza problemi”.

I lavori erano stati appaltati dalla precedente amministrazione alla ditta Massucco di Cuneo per un valore di 6,75 milioni di euro, una cifra aumentata nel corso degli anni e coperta per 5 milioni da fondi ministeriali complementari al Pnrr. Dal 2021, quando l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi annunciava la nuova scuola d’infanzia “entro due anni”, il progetto ha dovuto fare i conti con diversi ostacoli amministrativi e aumenti di costi.

Generico giugno 2025
L’edificio, sviluppato su un volume unico a forma di elle, occuperà l’area dell’ex edificio affissioni e una parte del campetto con una superficie di circa 750 metri quadrati. Il piano terra sarà destinato all’asilo nido e potrà ospitare 60 bambini, mentre la scuola d’infanzia sarà al primo piano e sarà dimensionata per 75 bambini. All’esterno ci saranno aree verdi, in parte attrezzate, per 2mila metri quadrati. Sulla copertura saranno installati pannelli solari per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e acqua calda sanitaria.
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