Ascensori di Nervi, entro luglio riparte un impianto su tre. Comune: “Pronti alla diffida e agli interventi in danno”

Genova. C’è finalmente una prima data per la riattivazione di almeno uno degli ascensori pubblici di Nervi, fermi ormai da gennaio scorso, anche se la situazione complessiva resta un groviglio burocratico e legale: il Comune di Genova però batte il tempo ai privati, annunciando diffide e interventi in danno. Nei mesi scorsi Genova24 aveva documentato la situazione, dando parola ai tanti residenti impattati da questa situazione.

A fare oggi il punto è stato il vicesindaco Alessandro Terrile, che oggi in Sala Rossa ha risposto ad una interrogazione a risposta immediata portata in aula dal consigliere di Avs Lorenzo Garzanelli. “La vicenda del parcheggio delle “Streghe” è una questione urbanisticamente piuttosto complessa, trattandosi di un’area privata gravata da un vincolo di parziale destinazione pubblica – ha risposto Terrile – In questo contesto, la situazione degli ascensori pubblici di collegamento risulta ulteriormente critica: gli impianti sono attualmente fuori servizio, con pesanti ripercussioni sull’accessibilità e sull’erogazione del servizio. Si tratta di problematiche segnalate da tempo dai cittadini, che si sono aggravate a seguito dell’ultimo fermo registrato nel gennaio del 2026. Le verifiche effettuate dalla Direzione comunale Mobilità hanno evidenziato che l’attuale blocco non è riconducibile a singoli guasti isolati, bensì a una combinazione di fattori strutturali. Tra questi figurano la scadenza delle revisioni obbligatorie, la necessità di importanti interventi di manutenzione e la complessità dei rapporti tra la proprietà, l’amministrazione condominiale e la società Boschetto Due. Nello specifico, pesano alcuni contenziosi relativi al mancato pagamento degli oneri manutentivi pregressi”.

Qualcosa, però, si è mosso. Come riportato in aula dal vicesindaco, tra l’11 e il 17 giugno l’amministrazione del condominio ha comunicato l’avvio dei cantieri partendo dall’impianto di viale Franchini. Secondo le stime di Boschetto Due, se non ci saranno intoppi con il reperimento dei materiali questo primo ascensore potrebbe tornare in funzione entro la fine di luglio, dopo le verifiche e le certificazioni di legge.

Se per viale Franchini si vede la luce in fondo al tunnel, per gli altri ascensori della zona il quadro resta critico e senza scadenze certe. Il Comune ha deciso quindi di muoversi: Tursi ha avviato le valutazioni per una diffida formale verso la proprietà. Se i privati non si muoveranno, l’amministrazione è pronta a far scattare gli interventi in danno o sostitutivi, ovvero a pagare i lavori di tasca pubblica per poi rivalersi legalmente sui privati, presentando il conto. Salato.

“L’interrogazione ha consentito di fare finalmente chiarezza su una vicenda che non nasce oggi – commenta Lorenzo Garzarelli – Le criticità emerse sono il frutto di anni di rinvii e di una gestione che non ha saputo affrontare i problemi quando ancora era possibile prevenirli. Ora è fondamentale accompagnare il percorso già avviato affinché gli ascensori vengano riattivati nel più breve tempo possibile e sia garantita la continuità dell’uso pubblico del parcheggio. Continueremo a seguire con attenzione ogni sviluppo, nell’interesse dei cittadini”.

“Come AVS denunciamo da tempo le difficoltà che interessano quest’area – aggiunge la consigliera municipale Francesca Benelli –. Il Municipio, negli anni passati, avrebbe dovuto svolgere un ruolo più attivo nel monitorare la situazione e nel sollecitare soluzioni prima che si arrivasse a questo punto. Oggi la priorità è restituire ai cittadini un collegamento fondamentale e costruire un percorso che eviti il ripetersi di situazioni analoghe”.