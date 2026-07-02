Arte di strada, giunta approva il nuovo regolamento: ora il passaggio definitivo in Consiglio comunale

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha deliberato le modifiche al Regolamento dell’arte di strada, in vigore dal 2017, avviando l’iter per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale. Confermata l’impostazione discussa in queste settimane in commissione, con la divisione in due grandi zone, la città e il centro storico dell’area Unesco, dove i limiti prevedono tutele rafforzate con limiti orari più stringenti su distanze, orari e presenze. “La parola d’ordine è equilibrio – si legge nel comunicato stampa emesso dal Comune – da un lato la valorizzazione del talento e della libertà d’espressione, dall’altro la garanzia di sicurezza, decoro e sostenibilità urbana”.

Oltre alla suddivisione delle aree, sono stati rimodulati gli orari di esercizio, distinguendo tra il periodo estivo, con fasce orarie più ampie per intercettare la stagione turistica, e quello invernale più contenuto. Saranno inoltre possibili deroghe speciali in occasione di eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune. Solo per le esibizione nell’Area Unesco le postazioni non saranno più libere ma individuate puntualmente dalla Giunta. L’accesso per gli artisti sarà gestito tramite un sistema di rotazione temporale e meccanismi di prenotazione agile e digitale, azzerando la burocrazia. In questa fase si userà l’app già introdotta nel precedente ciclo amministrativo, ma durante il confronto in commissione lo stesso Montanari ha aperto a possibili future alternative, se miglirative.

Novità “di lungo periodo” è la nascita di un Tavolo di coordinamento permanente sull’arte di strada con funzioni consultive. Sarà composto da rappresentanti del Comune, polizia locale, associazioni degli artisti di strada, comitati dei residenti e operatori economici. Il Tavolo avrà il compito di monitorare l’impatto delle attività e proporre l’aggiornamento delle postazioni.

E infine, come anticipato, si manterrà una guida politica, con la pianificazione dinamica della Giunta: l’elenco e la localizzazione delle postazioni nell’area più sensibile della città saranno approvati e aggiornati periodicamente con atto di Giunta, recependo i pareri tecnici degli uffici e le indicazioni del Tavolo partecipato.

“L’arte di strada è un patrimonio di bellezza e vitalità diffusa che rende Genova una città aperta e culturalmente contemporanea – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Con questa revisione normativa non vogliamo limitare la creatività, ma organizzarla al meglio. Creiamo regole chiare per tutti: proteggiamo il nostro centro storico e l’area dei Rolli, semplifichiamo la vita agli artisti grazie al digitale e, soprattutto, apriamo un dialogo permanente con residenti e commercianti. È un modello di governance partecipata per una città che sa essere attrattiva, accogliente e rispettosa di chi la vive ogni giorno”.