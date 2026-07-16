Arpal: anche oggi temporali in Liguria soprattutto sulle zone interne

Liguria. Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse aree della Liguria, anche oggi permane un quadro meteorologico caratterizzato da marcata instabilità. Lo segnala il centro meteo di Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure.
Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle zone interne del centro-ponente (ABD), con possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni localmente intense. Non si escludono locali interessamenti anche sul levante regionale, dove i fenomeni dovrebbero risultare più attenuati.
La distribuzione e l’evoluzione dei temporali restano tuttavia caratterizzate da un elevato grado di incertezza, pertanto si raccomanda di seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici.
Nonostante la possibile attività temporalesca, continueranno a persistere condizioni di elevato disagio fisiologico dovute alle temperature elevate e all’aumento dell’umidità.