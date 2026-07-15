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Attenzione

Arpal: oggi temporali sulla Liguria, possibili grandinate e colpi di vento

La localizzazione e le tempistiche delle precipitazioni sono piuttosto incerte e per questo è consigliabile seguire gli aggiornamenti

Violento temporale su Genova con grandine e downburst

Liguria. Le condizioni di elevata instabilità atmosferica presenti in pianura padana potrebbero innescare temporali anche sulla Liguria oggi, 15 luglio. Lo conferma il centro meteo Arpal.

Gli eventuali fenomeni saranno più probabili, da questo pomeriggio, sulle aree interne e in particolare sulle zone di allertamento ABDE (esclusa dunque la costa del Levante ligure) e potrebbero essere associati a precipitazioni localmente intense, fenomeni grandinigeni anche maggiori di 2 cm e colpi di vento.

Non si escludono sconfinamenti anche ai versanti marittimi seppur con minore intensità.

La localizzazione e le tempistiche delle precipitazioni sono piuttosto incerte e per questo è consigliabile seguire gli aggiornamenti.

Nonostante i possibili temporali, persistono condizioni di elevato disagio fisiologico per le temperature elevate e valori di umidità in aumento. L’ ondata di caldo ci interesserà anche nei prossimi giorni.

Domani, giovedì 16 luglio, ancora condizioni instabili fino al pomeriggio con ancora possibili fenomeni temporaleschi.

 

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