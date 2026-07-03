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La notte scorsa

Fugge all’alt a bordo di uno scooter rubato: bloccato dopo un inseguimento

l sospetto è che possa essere l'autore di una serie di furti di moto parcheggiate nelle vicinanze della stazione ferroviaria e dell’ufficio postale di Arenzano avvenuti nei giorni scorsi

carabinieri arenzano

Arenzano. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Arenzano dopo avere provato a fuggire all’alt durante un controllo a bordo di uno scooter rubato.

Il sospetto è che possa essere l’autore di una serie di furti di scooter parcheggiati nelle vicinanze della stazione ferroviaria e dell’ufficio postale di Arenzano avvenuti nei giorni scorsi.

Proprio alla luce dei furti i militari del nucleo Radiomobile della compagnia hanno potenziato i controlli e i posti di blocco, cui l’uomo ha cercato di sfuggire giovedì sera.

Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Le verifiche in banca dati hanno evidenziato che il motociclo condotto dall’uomo, con precedenti specifici, era stato rubato poco prima.

Condotto in caserma per le formalità di rito, il 54enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, il mezzo è stato restituito al proprietario. L’uomo è accusato di fuga con condotta pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

 

 

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