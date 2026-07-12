Camionista trovato morto in una piazzola di sosta della autostrada A10 prima di Arenzano

Arenzano. Un camionista è stato trovato morto all’interno del proprio mezzo, parcheggiato in una piazzola di sosta poco prima del casello di Arenzano, sull’autostrada A10 in direzione del capoluogo ligure.

L’allarme è stato lanciato dalla ditta di trasporti per cui l’uomo lavorava. Da troppe ore l’azienda non riusciva più a mettersi in contatto con il dipendente aveva notato l’assenza di movimenti del mezzo attraverso il sistema di localizzazione Gps.

Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della polizia stradale, che hanno richiesto il supporto dell’automedica del 118, di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, dei vigili del fuoco e del personale di Autostrade per l’Italia.

I vigili del fuoco del distaccamento di Varazze hanno provveduto ad aprire il camion, che trasportava acido cloridrico. All’interno è stato trovato il conducente, un cittadino tedesco di 56 anni, già deceduto.

Gli agenti hanno avviato accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento non emergono elementi che colleghino il decesso al carico trasportato o a un incidente stradale. L’ipotesi più probabile è quella del malore.