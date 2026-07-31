Approvato il Bilancio di Sostenibilità 2025 del Gruppo Spinelli: produzione di 199 milioni di euro nel 2025

Genova. Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Spinelli Srl ha approvato il documento ufficiale sugli impatti ambientali, sociali ed economici delle attività del gruppo lungo tutto il 2025, nella convinzione, come spiegato nella lettera di presentazione indirizzata a tutti gli stakeholder del Presidente del Gruppo, Mario Sommariva, “che la misura del successo di un’impresa non si esaurisca nei soli indicatori economico-finanziari, ma risieda anche nella capacità di creare opportunità, promuovere inclusione e favorire il progresso sociale nei contesti in cui opera. In questa ottica, la sostenibilità rappresenta per noi una leva chiave di competitività e di creazione di valore nel lungo periodo”.

Nonostante le incertezze autorizzative che hanno caratterizzato buona parte dell’anno, rallentando gli investimenti di sviluppo sul medio e lungo periodo, nel 2025 il valore di produzione del Gruppo (Spinelli Srl capogruppo e le controllate Centro Servizi Derna, VTR, Terminal Rinfuse Ge, Consorzio Genova Distripark, Saimare) ha superato 199 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Il valore economico distribuito complessivamente è stato di 185 milioni di euro (pari al 99% di quello complessivamente generato), per il 58% assorbito dai fornitori – quasi totalmente locali (94%), di cui il 25% con sede a Genova –, il 31% dai dipendenti, il 6% dalla collettività, l’1% dai finanziatori e il restante 4% è andato agli azionisti.

Tutto questo grazie soprattutto al lavoro professionale della grande squadra Spinelli, al 31 dicembre 2025 di 621 dipendenti diretti, per il 98% a full time e per il 93% a tempo indeterminato, tutti inquadrati con CCNL, secondo le categorie metalmeccanici, porti, trasporti e dirigenti.

Le nuove assunzioni sono state 61 (+48% rispetto al 2024), mentre l’erogazione della formazione continua ha impegnato 1.660 ore.

Sul piano dell’impatto ambientale, tra i principali pilastri di sostenibilità del Gruppo, nel 2025 le emissioni prodotte (NOx, PM, HC e CO) si sono ridotte del 5,4%, in controtendenza rispetto alla crescita economica delle attività e si sono compiuti ulteriori progressi anche digitali nella gestione dei rifiuti prodotti dalle attività (già completamente tracciati), con l’introduzione di un software collegato al portale ministeriale RENTRI. Su un totale annuo di circa 1.987 tonnellate di rifiuti, in aumento del 2% rispetto al 2024, quelli classificati pericolosi sono diminuiti del 4%, passando a circa 169 tonnellate (8%), aumentati del 22% quelli destinati al riciclo e diminuiti del 78% quelli destinati alla discarica. I rifiuti non pericolosi, invece, sono stati circa 1.818 tonnellate (92%), diminuiti del 24% quelli destinati alla discarica e aumentati del 14% quelli destinati al riciclo.

Riguardo alle certificazioni, sono state confermate quelle già precedentemente conseguite: gestione qualità ISO 9001 per tutte le società, ambientale ISO 14001:2015 (Spinelli Srl, Voltri Terminal Riparazioni-VTR, Centro Servizi Derna, Terminal Rinfuse Genova), sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 (Spinelli Srl, Centro Servizi Derna e VTR), mentre si è aggiunta quella ISO 3834:2021 per la saldatura dei materiali metallici per il processo di trasformazione dei contenitori nell’officina di Vignole Borbera.

Nel 2025 la digitalizzazione si conferma tra i capisaldi della sostenibilità Spinelli, che ha recepito la direttiva europea NIS2, per la sicurezza informatica di attività, dipendenti, clienti e fornitori del Gruppo. Per aumentare il livello di protezione potenziandone anche l’efficienza, è stata inaugurata una nuova e unica infrastruttura tecnologica, sostitutiva dei precedenti sistemi, ed è stato implementato il monitoraggio settimanale mediante Penetration Test.

Sempre in ambito digitalizzazione, nel 2025 si è ulteriormente investito nei processi operativi e si è ultimato il gate automatizzato presso il deposito VTR, attualmente in fase di test.