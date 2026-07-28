“Cerco Alessandro, incontrato a Rodi 40 anni fa”: l’appello della finlandese Maria per il suo giovane amore genovese

Genova. L’ha incontrato in una discoteca di Rodi, idilliaca isola greca, nell’ormai lontano 1987: un colpo di fulmine per Maria Kuisma, finlandese, che a distanza di quasi 40 anni sta cercando il “suo” Alessandro Traverso, genovese, con cui “ho avuto la storia d’amore più breve e innocente del mondo, solo un paio di giorni prima che dovesse prendere il traghetto per tornare a Genova con la sua famiglia”.

L’appello è stato condiviso su Facebook, come spesso accade, nella speranza che qualcuno possa riconoscere nell’uomo di circa 60 anni di oggi quel giovane “con occhi azzurri o verdi, capelli castano sabbia, leggermente lunghi, splendidi e folti, che gli arrivavano sopra le orecchie, e le labbra più belle che abbia mai visto e baciato”.

“ Vivea in via Tre Pini 7 con i suoi genitori intorno al 1987. Non ricordo se avesse fratelli o sorelle. Alessandro aveva circa 20 anni all’epoca – spiega Kuisma sul gruppo social cittadino – Io avevo 18-19 anni alla fine degli anni ’80 ed eravamo studenti della Business School di Helsinki, in Finlandia, in gita scolastica a Rodi per lavoro. Siamo stati insieme solo un paio di giorni. Io stessa sono tornata a casa dopo le vacanze e poco dopo Alessandro mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe venuto a trovarmi se glielo avessi permesso. È venuto portandomi un anello d’oro con inciso il suo nome. Ho ancora l’anello nella mia cassaforte. Doveva rimanere con noi a Helsinki per tre settimane, ma dopo appena una settimana ha ricevuto una chiamata da casa ed è tornato di corsa a Genova con il primo volo”.

Una storia d’amore estiva interrotta sul più bello che Maria non riesce a dimenticare. Da qui l’appello alla comunità genovese: “Sarei molto felice se qualcuno riconoscesse l’Alessandro che sto cercando e potesse raccontarmi tutto, o anche solo qualcosa di lui. Oppure, se qualcuno potesse dirmi dove potrei provare a trovarlo. Spero con tutto il cuore che sia ancora vivo. Oggi vivo a Mikkeli (San Michele), ma pur sempre in Finlandia. Vediamo quanto sono potenti i social media tra i Paesi e se mai riceverò un piccolo messaggio da Alessandro in futuro”.