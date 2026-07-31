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Audizioni

Aperte le selezioni in Liguria per il nuovo programma TV “Superkaraoke” con Michelle Hunziker

Non sono richieste competenze di canto a livello professionale: le selezioni sono aperte a chiunque desideri mettersi in gioco in un contesto televisivo

karaoke

Genova. Sono ufficialmente aperte anche in Liguria le candidature per partecipare a Superkaraoke, il nuovo format televisivo condotto da Michelle Hunziker.

La produzione è alla ricerca di candidati maggiorenni, residenti o domiciliati in Liguria, appassionati di musica e karaoke. Non sono richieste competenze di canto a livello professionale: le selezioni sono aperte a chiunque desideri mettersi in gioco in un contesto televisivo. I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi sul palco dello show e di duettare con noti artisti del panorama musicale italiano.

Trattandosi di selezioni a brevissima scadenza, le candidature dovranno essere inviate entro la giornata di domenica a Scutellà Mirco

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