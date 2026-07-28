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Il caso

Anziano scompare mentre la moglie parcheggia, le ricerche in Val D’Aveto: ritrovato all’alba vicino al bar

Si sono perse le sue tracce nel giro di pochi minuti: scattata la ricerca persona in tutta la vallata

vigili del fuoco ricerca persona portofino

Aggiornamento ore 10.30 – Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato ritrovato questa mattina, in discrete condizioni di salute, vicino al bar del paese dove era stato avvistato per l’ultima volta ieri sera. In corso accertamenti.

Genova. Proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo di 78 anni scomparso nel tardo pomeriggio di lunedì da Santo Stefano d’Aveto. Le ricerche sono partite ieri sera, dopo l’anziano si era allontanato dalla moglie mentre lei era impegnata nel parcheggio dell’auto.

Le operazioni, scattate immediatamente, sono andate avanti per tutta la notte e vedono sul campo i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino con le unità cinofile e i droni, oltre ai Carabinieri, la Protezione Civile e la Croce Rossa locale.

Per la mattinata è previsto anche l’intervento dell’elicottero per monitorare dall’alto la zona e coprire le aree più impervie.

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