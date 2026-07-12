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Ferito

Molassana, si ribalta con un muletto: uomo di 80 anni soccorso e trasportato in ospedale

L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio vicino a via Geirato, sul posto vigili del fuoco e soccorsi medici

Generico luglio 2026

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 11 luglio a Molassana, in via Geirato, per un soccorso persona.

Un uomo di 80 anni era alla guida di un muletto, su uno sterrato, ma il mezzo è uscito fuori strada e si ribaltato.

Nella caduta l’anziano è rimasto incastrato sotto il veicolo da lavoro.

Grazie ad alcuni cuscini da sollevamento, i pompieri del distaccamento Mario Meloncelli sono riusciti a sollevare il muletto abbastanza da riuscire a recuperare il ferito.

Contuso, ma senza lesioni all’apparenza gravi, il pensionato è stato portato all’ospedale San Martino. Sul posto anche automedica del 118 e ambulanza.

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