Ansaldo Energia torna sul mercato Usa dopo 30 anni: accordo per un data center in Texas

Genova. Ansaldo Energia torna sul mercato americano con la firma di un contratto con Pacifico Energy per la fornitura di otto turbine a gas AE64.3A in configurazione a 60 Hz, insieme ai relativi generatori.

Il progetto è incentrato sulla generazione elettrica a supporto di un importante data center in Texas, e l’accordo rappresenta una tappa significativa per Ansaldo Energia, segnando il ritorno dell’azienda nel mercato statunitense dei nuovi impianti di generazione elettrica dopo oltre trent’anni. Le prime consegne sono previste nel 2027.

La AE64.3A è la turbina a gas di piccola taglia di classe F del portafoglio Ansaldo Energia, specificamente progettata per applicazioni a 60 Hz grazie alla configurazione con riduttore e generatore dedicato. Con oltre 70 unità installate nel mondo e più di 4 milioni di ore operative equivalenti, la AE64.3A combina affidabilità consolidata, flessibilità operativa e capacità di avviamento rapido.

La gamma di potenza, la flessibilità nell’utilizzo dei combustibili e la versatilità operativa la rendono particolarmente adatta alle architetture modulari e ridondanti tipiche dei data center, sia in configurazione connessa alla rete sia in applicazioni Behind-the-Meter per autoproduzione. La AE64.3A può inoltre essere impiegata in configurazioni cogenerative, consentendo ai clienti di massimizzare l’efficienza garantendo al contempo l’elevata disponibilità richiesta dalle infrastrutture digitali.

“Questo progetto evidenzia il ruolo sempre più importante della generazione elettrica flessibile alimentata a gas nel sostenere l’espansione delle infrastrutture digitali per l’intelligenza artificiale. In un contesto in cui gli operatori dei data center cercano soluzioni affidabili e scalabili, il portafoglio tecnologico di Ansaldo Energia è ben posizionato per garantire una fornitura di energia sicura, efficiente e affidabile per applicazioni che richiedono la massima continuità operativa – ha detto Stefano Gianatti, Executive Vice President Thermal New Units di Ansaldo Energia – La rapida crescita dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali sta generando una domanda senza precedenti di energia disponibile in modo continuo, e la AE64.3A è particolarmente adatta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli operatori di data center”.

L’accordo apre inoltre la strada a possibili ulteriori collaborazioni tra Ansaldo Energia e Pacifico Energy, in un mercato dei data center che continua a registrare una forte crescita.