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Anas

Statale 225 della Fontanabuona, chiusura notturna della galleria Taviani

L'interdizione al traffico tra il 20 e 21 luglio, dalle 21:30 alle 5:30 per il collaudo degli impianti

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Genova. Anas informa che, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza, risanamento strutturale e adeguamento impiantistico della galleria “E. Taviani”, sulla strada statale 225 “della Fontanabuona”, saranno effettuate le attività di verifica della funzionalità degli impianti, propedeutiche al collaudo dell’opera.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni in condizioni di sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 30,900 e il km 33,180, nella notte di lunedì 20 luglio, dalle 21:30 alle 5:30 del mattino successivo.

Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, con percorsi opportunamente segnalati in loco.

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