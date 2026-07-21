Aggressioni sui bus: carabinieri Forestali sul Varenna, da Amt una mappatura delle linee a rischio

Genova. È durato tre ore il tavolo in prefettura convocato d’urgenza dopo gli episodi di violenza che hanno riguardato alcuni bus Amt a Genova.

L’incontro, chiesto dal Comune di Genova e dalla sindaca Silvia Salis, ha visto un prologo ieri nel palazzo del governo, durante il quale l’amministrazione ha chiesto una collaborazione delle forze dell’ordine per gestire determinate situazioni critiche.

Oggi, all’appuntamento, i rappresentanti dei sindacati dei trasporti, gli assessori a Mobilità e Polizia locale del Comune, Emilio Robotti e Arianna Viscogliosi, i vertici di questura, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale oltre alla prefetta Cinzia Torraco e al direttore generale di Amt Nicola Pascale.

L’incontro, il primo di una serie che saranno calendarizzati con cadenza almeno trimestrale, è terminato con almeno due punti fermi. Amt consegnerà alle forze dell’ordine una mappatura – già pronta – delle linee maggiormente a rischio: alcune linee periferiche e i capilinea di Caricamento e Brignole. Su queste linee questura e carabinieri hanno dato una disponibilità di massima a incrementare i controlli, anche se ancora i servizi non sono stati dettagliati.

Quello che è certo, invece, è che sulla linea 71 – da Pegli a San Carlo di Cese, nel ponente, dove lo scorso fine settimana alcuni cittadini ubriachi hanno assaltato e danneggiato un mezzo pubblico – sarà potenziata la presenza della polizia locale, con controlli stradali e, all’evenienza, a bordo. Inoltre, sempre nella zona del torrente Varenna, sarà predisposto un servizio dei carabinieri Forestali sul greto del fiume.

Niente da fare, invece, almeno al momento per quanto riguarda la richiesta avanzata dai sindacati dei trasporti, ovvero l’attivazione di un vero e proprio servizio di scorta alla stessa linea 71 (cosa che peraltro in queste ore è fortemente osteggiata dai sindacati della funzione pubblica). Motivo per cui la valutazione dell’incontro, per i rappresentanti dei lavoratori, è a luci e ombre.

Il più critico è Roberto Piccardo, segretario dell’Ugl: “Usciamo da questa riunione come siamo entrati, avevamo fatto richieste specifiche e non abbiamo avuto risposte concrete, dicono solo che faranno più controlli ma aspettiamo di vederli”. Ieri l’Ugl ha attuato quattro ore di sciopero e un presidio per chiedere maggiori tutele per lavoratori e utenti Amt.

Vede il bicchiere mezzo pieno Edgardo Fano, segretario regionale della Faisa Cisal: “Per lo meno abbiamo finalmente avuto un incontro al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine – spiega – bene l’apertura a un aumento dei controlli e la definizione di una mappatura delle linee delicate da parte di Amt, ma alcuni dei risultati ottenuti oggi rientrano in protocolli per la sicurezza che come sindacati avevamo sottoscritto a livello ministeriale già nel 2002”.

“Vedremo nei prossimi giorni – aggiunge Andrea Gamba, segretario della Filt Cgil Liguria – se si realizzeranno le cose annunciate da prefettura, questura e Comune di Genova. L’intensificazione dei controlli prevista dopo che Amt consegnerà la mappa dei punti sensibili è positiva, così come il controllo dei laghetti del Varenna da parte della Forestale, vedremo come andrà, ma è chiaro che se ci saranno atti della gravità che abbiamo visto sulla 71 nei giorni scorsi chiederemo una sospensione del servizio”.

“Come polizia locale abbiamo spiegato come già da inizio giugno siamo presenti su quella linea con controlli di sicurezza stradale su chi si mette alla guida sotto abuso di sostanze alcoliche – dice Arianna Viscogliosi, assessora alla polizia locale del Comune di Genova – e in quei frangenti gli agenti chiedono anche agli autisti Amt se ci sono problemi, adesso abbiamo stabilito di potenziare quei controlli, inoltre abbiamo avuto la disponibilità dei carabinieri Forestali per l’area del Varenna e vedremo sulle altre linee come le forze dell’ordine ci daranno un contributo”.

Emilio Robotti, assessore alla Mobilità, ha aggiunto: “Le forze dell’ordine ci hanno anche assicurato che saranno individuate le responsabilità di quanto accaduto. Amt ci ha confermato che si costituirà parte civile per quanto riguarda l’episodio del 71 e per le altre situazioni di aggressioni e danneggiamenti”.