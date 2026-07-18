Autobus devastato dopo una rissa a bordo, Amt: “Ci costituiremo parte civile”

Genova. Amt si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento dei danni provocati all’autobus della linea 71 devastato e preso a pietrate venerdì sera, durante una rissa tra giovanissimi in zona San Carlo di Cese.

Ad annunciarlo è stato il direttore generale di Amt, Nicola Pascale, che ha espresso solidarietà verso i dipendenti dell’azienda: “La giornata di ieri è stata segnata da due eventi di insensata violenza contro persone e mezzi di Amt”. Il riferimento è all’altro episodio di violenza che si è verificato, un’autista della linea 160 aggredita durante il servizio per problemi di viabilità.

“Chi, come il personale autista di Amt, presta in ogni ora del giorno e della notte un servizio per la città merita rispetto, non certo aggressioni – sottolinea Pascale – L’azienda tutta è profondamente solidale con i colleghi che hanno subito questi atti inaccettabili, li denuncerà alle forze dell’ordine e si costituirà parte civile per ottenere dagli autori il risarcimento dei danni. Tutto ciò che avviene alle persone e ai mezzi dell’azienda viene registrato dalle telecamere di bordo. Queste immagini saranno messe tempestivamente a disposizione per consentire di individuare rapidamente i responsabili”.

Nei prossimi giorni, conclude Pascale, verrà chiesto alla Prefettura la convocazione del tavolo sulla sicurezza “per avere la collaborazione di tutte le istituzioni nella gestione di queste criticità”.

La ricostruzione della rissa

L’episodio di San Carlo di Cese, intanto, assume contorni più definiti. L’autista ha riferito ai poliziotti che intorno alle 19:50 sono saliti a bordo di un mezzo della linea 71 una decina giovanissimi, apparsi alterati da alcol, che subito hanno iniziato a litigare e a colpirsi tra loro.

L’autista ha quindi fermato la corsa e intimato loro di scendere. Una volta fuori, il gruppo ha iniziato a lanciare pietre e lattine di birra contro l’autobus, mandando in frantumi i vetri laterali. Il dipendente Amt è riuscito a chiudere le porte e, fortunatamente illeso, a continuare la corsa fino al capolinea.

La polizia ha avviato le indagini dopo il sopralluogo della Scientifica, l’ascolto delle testimonianze dei presenti e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo.