Crisi Amt, nuovo ultimatum dei privati: “Pagamenti subito o fermiamo le linee dal 1° agosto”

Genova. Ennesimo ultimatum delle aziende private che gestiscono servizi integrativi e linee collinari per conto di Amt. “Le aziende esercenti i servizi in subappalto comunicano che dal 1° agosto 2026 si vedranno costrette a non effettuare i servizi di trasporto se non verrà rispettato il termine di pagamento previsto per la giornata di domani 31 luglio“, si legge in una nota firmata da Scagnelli, Bus Company, Cobustur, Della Penna, Genovarent, Levantebus, Marcone e Stac.

“Tale decisione è assunta, pur comprendendo i disagi che potrebbe avere l’utenza, al solo fine di tutelare la sopravvivenza delle stesse aziende già coinvolte nella proposta di stralcio del 50% dei crediti congelati facenti parte della composizione negoziata della crisi – proseguono -. Comunichiamo a malincuore la decisione presa per tutelare le nostre aziende e tutti coloro che lavorano con noi e rimaniamo a disposizione per continuare a costruire una proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci interessi”.

Situazione in apparenza analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi il lungo incontro a Palazzo Tursi col vicesindaco Terrile e la schiarita, con le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall’anticipo di 24 milioni da parte della Regione e la promessa di aggiornarsi periodicamente sull’andamento dei pagamenti. Allora l’azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi.

“Stiamo lavorando per garantire la puntualità dei pagamenti, ma ad oggi questi fornitori non hanno un credito di un euro nei confronti di Amt, tranne la parte congelata dalla composizione negoziata della crisi – fa notare il vicesindaco Alessandro Terrile interpellato da Genova24 -. Oggi siamo perfettamente in regola. La fattura scadrà domani e la pagheremo nei tempi previsti dal contratto”.

La novità rispetto a giugno, però, è che le aziende pongono come condizione a partire da agosto il pagamento anticipato delle prestazioni: “Non siamo nelle condizioni di continuare a finanziare con risorse proprie la continuità del servizio”.

“Non è possibile chiedere il pagamento anticipato a un’azienda in composizione negoziata dalla crisi”, taglia corto Terrile che ha già dato disponibilità per un eventuale incontro domani a Palazzo Tursi.

L’interruzione riguarderebbe le linee bus 57, 93, 340, 273, 275, i servizi integrativi I04, I03, I21, I21/, I25, I13, I14 e la linea CS interna al cimitero Staglieno. Coinvolta anche l’azienda Della Penna che gestisce altre linee nel Ponente.