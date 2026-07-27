Amt, scatta la fase 2 dell’orario estivo: bus ridotti, per alcune linee frequenze oltre i 20 minuti

Genova. Scatta oggi, lunedì 27 luglio, la fase 2 dell’orario estivo di Amt Genova, sia per il servizio urbano sia per quello extraurbano. L’orario cosiddetto “agostino” resterà attivo fino a sabato 30 agosto. Dal 31 agosto al 13 settembre tornerà la fase 1 e il 13 settembre con la ripresa delle scuole, l’orario invernale che, però, non si esclude possa essere ritoccato con tagli e razionalizzazioni per andare incontro alle esigenze di risanamento dell’azienda di trasporto pubblico locale.

Orario estivo Amt Genova “Fase 2”: cosa cambia

Da oggi, lunedì 27 luglio, con la fase 2 della programmazione estiva, Amt Genova attua una riduzione delle frequenze rispetto alla prima fase dell’orario estivo, quindi con corse meno ravvicinate su diverse linee della rete.

Inoltre la metropolitana modificherà gli orari di esercizio per permettere, nelle ore serali, lo svolgimento dei test di pre-esercizio dei nuovi convogli. Nei giorni feriali e festivi la chiusura sarà anticipata alle 21, mentre il sabato il servizio sarà garantito fino a mezzanotte.

In occasione di grandi eventi cittadini, il servizio della metro potrà essere prolungato oltre l’orario programmato per rispondere alle esigenze di mobilità della città.

Orario estivo fase 2, i tempi di attesa sulle varie linee

La frequenza dei passaggi dei bus diminuirà da oggi al 30 agosto su tutte le linee con alcune direttrici più penalizzate rispetto ad altre, sulla base dell’analisi dei flussi negli anni precedenti. Qualche esempio?

Le linee principali ad alta percorrenza come il 7 tra il centro e la Valpolcevera, il 15 tra Quinto e il centro o il 20 tra Sampierdarena e la Foce, avranno tempi di attesa tra i 7 e gli 11 minuti in media.

Altre linee più periferiche o ridondanti, come il 13, il 35 o il 18, avranno tempi di attesa anche superiori ai 20 minuti. Nelle ore centrali della giornata vediamo dunque che le partenze saranno scaglionate con queste frequenze:

Linea 1 Caricamento – Voltri: in media 9 minuti

Linea 7 Via Fanti d’Italia – Pontedecimo: tra gli 11 e i 13 minuti

Linea 13 Caricamento – Prato: 20 minuti

Linea 15 Centro – Quinto: tra i 7 e 8 minuti

Linea 18 Sampierdarena – San Martino: 20-21 minuti

Linea 20 Sampierdarena – Foce: tra gli 11 e i 13 minuti

Linea 35 Largo San Francesco Da Paola – via Vannucci: tra i 18 e i 20 minuti

Linea 36 Stazione Marittima Albaro: 13 minuti in media

Linea 42 De Ferrari – via Isonzo: 16 – 17 minuti

Amt invita gli utenti a verificare gli orari aggiornati delle linee di interesse prima di mettersi in viaggio.

Per ciò che riguarda il servizio extraurbano, la linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino mantiene la frequenza di 15 minuti nella fascia oraria 8.30-21.00 e dal 1° luglio è intensificata anche nella fascia serale, considerando la domanda del periodo estivo.