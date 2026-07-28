Amt, la giunta Salis si impegna a rivedere i tagli: “Ripristinare Navebus, Taxibus e navetta del Lagaccio”

Genova. Un “ripensamento” sui tagli al servizio di Amt che porti a ripristinare navetta del Lagaccio, il Navebus e i servizi Taxibus soppressi dal 1° luglio per contenere i costi dell’azienda. È l’impegno preso dalla giunta Salis con un ordine del giorno straordinario presentato dalla Lega e approvato all’unanimità dal consiglio comunale.

Il documento chiede all’amministrazione di “procedere a confrontarsi con Amt, compatibilmente alla procedura della composizione negoziata della crisi, al fine di attuare un ripensamento in merito alle soppressioni ipotizzate sui servizi Navebus e Taxibus” e per attivare “un servizio alternativo alla navetta sperimentale soppressa per la zona del Lagaccio, confrontandosi con il Municipio Centro Est e con le associazioni dei consumatori”.

Per quanto riguarda il Navebus, collegamento via mare tra Pegli e il Porto Antico interrotto dopo 19 anni, la giunta si impegna a individuare una soluzione “che ne confermi la valenza turistica ed integrativa del tpl ferro-gomma, anche mediante forme di co-finanziamento, coinvolgimento regione Liguria e di operatori economici ai fini della promozione turistica e la valorizzazione del territorio”.

Parere positivo dall’assessore alla Mobilità Emilio Robotti: “Dopo tante discussioni, confronti e scontri su Amt in questi 14 mesi, oggi mi pare di cogliere un segnale diverso che in parte raccoglie anche una difficile collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte per trovare le risorse economiche per la composizione negoziata della crisi. Spero sia l’inizio di un nuovo percorso. Le difficoltà per avere un servizio efficiente sono ancora tante e solo un’alleanza tra istituzioni, Amt, lavoratori e sindacati può portare ad avere nel minor tempo possibile un servizio pubblico degno di questo nome”.