Trasporto pubblico, da oggi in servizio i nuovi filobus degli “assi di forza” (ma si parte con uno sciopero)

Genova. Mentre i cantieri del quattro assi della mobilità a Genova procedono in una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze legate ai fondi Pnrr (già spostata da fine giugno a fine luglio), dopo la realizzazione dei primi 25 chilometri di infrastruttura elettrificata (su 47 complessivi) entrano in servizio oggi, lunedì 20 luglio, sulla linea Amt del 20 – dalla Foce a Sampierdarena – i primi nuovi filobus Solaris 100% elettrici.

In questa settimana si sono svolte le prove tecniche dei mezzi e la formazione del personale di guida, spiegano da Amt Genova. I nuovi filobus, modello Trollino nT18, sono costruito da Solaris, una delle aziende fornitrici con cui Amt ha appena raggiunto un accordo economico legato ai pagamenti arretrati nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi che ha l’obiettivo di mettere a posto i conti della stessa Amt.

Si parte quindi una linea singola, il 20 appunto, ma il progetto dei quattro assi inizierà a delinearsi in autunno, quando potranno entrare in funzione le prime linee di forza nella loro configurazione: quella della Valbisagno, nelle due versioni Prato-Foce e Molassana-Brignole, e quella del Centro in versione da Sampierdarena a Campi con transito da via Buranello verso ponente e da via Cantore verso levante.

Uno dei nodi è però relativo al surplus di autobus Solaris attualmente in flotta Amt: i nuovi mezzi elettrici a doppia cassa sono 121 oltre a 27 bus flash charging, un numero sovradimensionato se, come sembra, almeno in tempi brevi gli assi di levante e soprattutto di ponente non saranno completati.

I Solaris Trollino nT18 sono stati acquistati da Amt per poco meno di un milione di euro ciascuno ormai anni fa. Poi diversi problemi tecnici legati all’omologazione e alla compatibilità con la linea aerea hanno fatto rimandare a lungo la messa in esercizio delle vetture.

Sono mezzi “green” di ultima generazione. Lunghi 18 metri, con una capacità di 133 posti ciascuno, sono dotati di tecnologia In motion charging (Imc) e possono percorrere le vie di Genova sia in modalità “bifilare” sia con “alimentazione a batteria elettrica”, con quattro pacchi di batterie distribuiti tra il tetto e nel vano posteriore del veicolo.

Gli interni vedono 36 posti a sedere, due postazioni per persone con disabilità e relativa rampa di accesso, e anche 40 prese usb. I mezzi sono dotati inoltre di illuminazione a led e aria condizionata.

Si conferma la forte attenzione per la sicurezza di autista e passeggeri, con la cabina del posto guida completamente chiusa e un impianto di videosorveglianza con 6 telecamere. Oltre a queste, il mezzo è allestito anche con 4 telecamere specifiche per il sistema conta-passeggeri e 7 telecamere di servizio per il controllo di aste e porte.

Ed è proprio relativamente alle condizioni di sicurezza che oggi scattano quattro ore di sciopero indette dal sindacato Ugl Autoferro Genova. La protesta dopo i fatti di cronaca degli ultimi giorni, e in particolare il danneggiamento di un bus sulla linea tra Pegli e San Carlo di Cese.

Per chi aderisce allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt indicate dalla stessa organizzazione sindacale sono le seguenti.

Servizio di trasporto urbano di Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno