Trasporto pubblico, Amt lancia il carnet web (scontato) MetDaily da 5 biglietti

Genova. Amt amplia le modalità di acquisto dei biglietti MetDaily, i carnet giornalieri validi 24 ore per utilizzare il trasporto pubblico cittadino.

Alle modalità di acquisto già disponibili si aggiunge la possibilità di acquistare un carnet web MetDaily da 5 biglietti, esclusivamente sul sito e sull’app Amt al prezzo promozionale di 40 euro anziché 50 euro, con un risparmio del 20% rispetto all’acquisto dei singoli titoli.

I biglietti MetDaily consentono di viaggiare per 24 ore sull’intera rete Amt, compresi il Volabus, la linea 782 per Portofino e la Ferrovia Genova-Casella.

A oggi la gamma di carnet web comprende quindi il nuovo carnet MetDaily da 5 biglietti, il carnet da 11 biglietti da 110 minuti valido sulla rete urbana Amt e il carnet da 4 corse per ascensori, linee periferiche, servizi integrativi, Drinbus e Funicolare Sant’Anna.

Ogni carnet digitale è associato a un numero di telefono cellulare e può essere acquistato anche a favore di altre persone: è sufficiente inserire, in fase di acquisto, il numero di cellulare del destinatario. Il codice carnet necessario per la convalida dei biglietti sarà inviato tramite Sms, così come i biglietti convalidati.

Il prezzo del singolo biglietto MetDaily rimane di 10 euro, ma Amt mette a disposizione diverse formule promozionali. Le offerte attualmente disponibili sono:

•Novità Carnet web MetDaily 5 biglietti: 40 euro anziché 50 euro;

•MetDaily 3 Persone: 24 euro anziché 30 euro;

•MetDaily 4 Persone: 30 euro anziché 40 euro;

•MetDaily 2 Persone – 2 Giorni: 29 euro anziché 40 euro;

•MetDaily 1 Persona – 3 Giorni: 24 euro anziché 30 euro;

•MetDaily 2 Persone – 3 Giorni: 39 euro anziché 60 euro.