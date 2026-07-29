Trasferiva i soldi dai conti dei ricchi agli assistiti indigenti: nei guai amministratore di sostegno “Robin Hood”

Genova. Per oltre dieci anni ha fatto l’amministratore di sostegno non presentando i rendiconti annuali al giudice tutelare come prevede la legge e nel tempo ha trasferito un’elevata somma di denaro dal conto corrente di un amministrato a quello di un altro.

Per questo un avvocato civilista di 53 anni è indagato dalla procura di Genova per omissione d’atti d’ufficio e peculato. Ma secondo la tesi della difesa i reati sarebbero stati commessi a fin di bene e l’indagato, lungi dal volersi arricchire a spese dei suoi amministrati, avrebbe agito come un moderno Robin Hood che toglie ai ricchi per aiutare i suoi assistiti più indigenti.

Secondo l’accusa l’amministratore di sostegno avrebbe prelevato a più riprese nell’arco di quattro anni, oltre 85mila euro da conto corrente di un assistito che oggi ha 71 anni. Quei soldi, prelevati tramite bancomat o assegni sono stati trasferiti in gran parte (oltre 76mila euro) sul conto di un altro amministrato, che vive in un appartamento destinato dal Comune di Genova al cohousing per persone fragili. Una piccola parte secondo l’accusa, circa 8mila euro, li avrebbe tenuti invece per sé.

L’inchiesta è nata un paio d’anni fa quando il giudice tutelare, accortosi dell’assenza dei rendiconti, gli aveva revocato gli incarichi. Il nuovo amministratore di sostegno aveva notato i prelievi sospetti e l’avvocato, convocato dal giudice, aveva ammesso le sue responsabilità circa l’assenza dei rendiconti e anche i trasferimenti di denaro.

Ma non aveva tenuto nulla per sé, aveva precisato. “Quel denaro lo ha effettivamente trasferito nel tempo dal conto di un amministrato che aveva una pensione più che sufficiente a pagare la retta della struttura che lo ospita da molti anni a un altro che non aveva di che vivere e che rischiava di finire in mezzo a una strada – spiega l’avvocato Luca Boretti, che assiste il collega indagato – e per sé non ha tenuto nulla”.

“I reati li ha commessi ma – sottolinea il legale – nemmeno quegli 8 mila euro contestati sono finiti nelle sue tasche ma sono andati ad altri due assistiti che ne avevano urgente necessità”. Se venisse confermata la versione della difesa sarebbe un caso praticamente unico tra le numerose inchieste che hanno visto amministratori di sostegno cercare di arricchirsi a spese dei loro assistiti.

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato in questi giorni. A settembre l’avvocato indagato potrà decidere se farsi interrogare dalla pm Eugenia Menichetti. “Certamente – spiega il suo difensore – depositeremo una memoria dettagliata per chiarire che il reato è stato commesso ma con un fine nobile e non di arricchimento personale”.