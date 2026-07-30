Amiu, sbloccato il turn over: da settembre le prime assunzioni. L’incontro tra sindacati, Comune e azienda

Genova. Si è svolto oggi l’atteso incontro tra la rsu di Amiu, le segreterie territoriali dei sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, l’amministrazione comunale e i vertici aziendali. Un tavolo di confronto che ha portato a un risultato importante per il futuro della società e dei lavoratori: l’annuncio dello sblocco del turnover.

All’incontro hanno preso parte, per il Comune di Genova, il vicesindaco Terrile, l’assessora Pericu e l’assessore Robotti, mentre per Amiu erano presenti il presidente Macchi e il direttore generale Spera. Durante la riunione si è fatto il punto sulle tematiche già trattate nell’ultimo vertice con la sindaca lo scorso 8 giugno. Tra le principali novità, la consegna ai rappresentanti dei lavoratori di una bozza di protocollo d’intesa, che la RSU e le organizzazioni sindacali analizzeranno nelle prossime settimane per formulare eventuali controproposte. È stata inoltre fornita la documentazione relativa allo studio dell’agenzia Ramboll, incentrato sulla situazione degli impianti e sulla tenuta economico-strutturale dell’azienda, anch’esso al vaglio dei sindacati.

Il nodo centrale e più significativo del tavolo è stato il via libera allo sblocco del turnover, comunicato ufficialmente dalla proprietà come richiesto dalle parti sociali. Un passaggio decisivo per rafforzare l’organico e garantire il servizio sul territorio. Il 24 agosto è già stato fissato un nuovo incontro in Comune. In quella sede verranno definiti il cronoprogramma e il numero preciso delle nuove assunzioni, il cui iter prenderà il via con ogni probabilità già a partire da metà settembre.

Il confronto con Usb

Dopo l’incontro con l’Rsu, l’azienda ha incontrato anche i rappresentanti di Usb: “Oggi abbiamo incontrato l’amministrazione comunale e Amiu per continuare il confronto iniziato l 8 giugno sul futuro aziendale, anche alla luce delle novità rappresentate dalla recente delibera sulla Tari – scrive il sindacato di base in una nota stampa – Sono stati affrontati i consueti temi sulle aree, sugli impianti e sul bilancio senza sostanziali novità. L’amministrazione ha proposto un protocollo di intesa per definire un percorso di confronto sul futuro di Amiu“.

“Come USB abbiamo dichiarato disponibilità ad affrontare la discussione e valutare la bozza che ci verrà sottoposta precisando che per noi sono punto determinanti la questione dello sblocco delle Assunzioni per organici adeguati al fabbisogno effettivo del servizio – scrivono – vista la situazione insostenibile attuale, ed il blocco delle esternalizzazioni. Il prossimo incontro , in cui attendiamo risposte chiare, è previsto per fine agosto”.