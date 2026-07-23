Amiu esce dalla società consortile Ticass, la quota in vendita a 10mila euro

Genova. Amiu Genova informa di aver avviato la procedura per la cessione della propria partecipazione nella società Ticass – Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile – società consortile senza fini di lucro.

La società è il soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione ligure Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (Eass), che raggruppa 91 associati tra Pmi, grandi imprese e centri di ricerca.

La manifestazione di interesse riguarda una quota pari al 2,941% del capitale sociale, per un valore nominale di 4.000,00 euro e come prezzo di vendita 10.710,85 euro (pari al 2,9412% del patrimonio netto al 31 dicembre 2025 di 364.166,00 euro)

L’operazione sarà perfezionata secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti societari, subordinatamente al completamento dell’iter previsto, ricordando che l’acquirente dovrà rientrare nella categoria “grandi aziende”.

Le manifestazioni di interesse possono essere inviate a amiu@pec.amiu.genova.it