Amichevole Sampdoria – Cagliari 0-0: occasioni per Paratici ed Esposito, portieri già in forma campionato

Ponte di Legno. Termina senza gol l’amichevole a Temù tra Cagliari e Sampdoria. Dopo un primo tempo giocato su ritmi non elevatissimi, ma comunque con qualche occasione da entrambe le parti, la ripresa è stata più avara di emozioni.

Corradi ha schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Ravanelli, difensore centrale, nel suo 4-3-3 che negli undici di partenza era completato da Ghidotti, Riccio, Di Pardo e Cicconi per il pacchetto difensivo, Abildgaard, Esposito ed Henderson a centrocampo e poi il terzetto Paratici, Sinani e Tutino.

Ghidotti protagonista con una bella uscita sui piedi di Kingston Mutandwa nella prima parte di gara e nel finale di primo tempo devia in corner un destro di Sebastiano Esposito dal limite (42′). Nel mezzo un’altra occasione per i sardi con Obert che aggancia bene su lancio di Caprile, ma allarga troppo il diagonale.

Anche la Sampdoria ha avuto due occasioni da gol: al 37′ bella punizione di Salvatore Esposito su cui Caprile è bravo a deviare, mentre al 45′ da una rimessa laterale lunga di Di Pardo, la palla rimbalza in area e il diciassettenne Paratici tra due avversari la tira alta col destro nell’area piccola.

Nella ripresa girandola di sostituzioni: Krastev rileva Ghidotti, Ferrari al posto di Ravanelli, De Paoli per Abildgaard. Al 61′ entrano anche Girelli per Di Pardo, Diop per Riccio, Malanca per Cicconi, Bellemo per Henderson, Ferri per Esposito, Amarandei per Sinani, Mezzotero per Tutino e La Gumina per Paratici.

Nessuna delle due squadre riesce però a spingere sull’acceleratore. Krastev è pronto al 78′ sulla girata di Prati ed è decisivo allungandosi sul diagonale di Di Paolo all’88’.

Per la Sampdoria un buon test con una squadra di Serie A e la possibilità per Corradi di vedere quasi tutti i giocatori all’opera. Prossima amichevole il 9 agosto al Tardini contro il Parma (ore 20).

Il tabellino di Sampdoria – Cagliari

Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (1′ s.t. Krastev); Di Pardo (16′ s.t. Girelli), Ravanelli (1′ s.t. Ferrari), Riccio (16′ s.t. Diop), Cicconi (16′ s.t. Malanca); Henderson (16′ s.t. Bellemo), Esposito (16′ s.t. Ferri), Abildgaard (1′ s.t. Depaoli); Sinani (16′ s.t. Amarandei), Tutino (16′ s.t. Mezzotero), Paratici (16′ s.t. La Gumina).

A disposizione: Tantalocchi, Lelli, Forte, Rodella.

Allenatore: Corradi.

Cagliari (3-5-2): Caprile (16′ s.t. Sherri); Zé Pedro, Deiola (16′ s.t. Wieteska), Juan Rodriguez (24′ s.t. Veroli); Romano (24′ s.t. Trepy), Adopo (24′ s.t. Raterink), Winks (16′ s.t. Prati), Fazzini (16′ Cavuoti), Obert (1′ s.t. Zappa); Mutandwa (16′ s.t. Mendy), Esposito (24′ s.t. Di Paolo).

A disposizione: Radunovic, Albarracin, Sulev, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Grandu.

Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno.

Note: recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.