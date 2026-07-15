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Ambasciatori di Genova nel mondo, approvato dal consiglio comunale il regolamento della consulta

Il vicesindaco Terrile: "Trasformiamo un titolo 'onorifico' in uno strumento di programmazione strategica per lo sviluppo economico della città"

sala rossa commissione

Genova. Il consiglio comunale ha approvato la proposta di giunta che istituisce formalmente la consulta “Rete degli Ambasciatori di Genova nel mondo”, approvandone il regolamento e il codice etico e di comportamento.

La delibera, presentata su proposta del vicesindaco Alessandro Terrile, recepisce e struttura formalmente l’esperienza nata nel 2017. Fino a oggi il titolo onorifico di “ambasciatore” veniva conferito a personalità del mondo della cultura, della scienza, dell’industria e dello sport che, per meriti personali e professionali, contribuivano a promuovere l’immagine della città.

Con questa decisione la rete diventa a tutti gli effetti un organo consultivo ufficiale del Comune. L’obiettivo strategico della Consulta è consolidare e diffondere l’identità culturale e l’attrattività di Genova sui mercati nazionali e internazionali, valorizzando le eccellenze commerciali, industriali, finanziarie e turistiche del territorio.

Attraverso questa rete istituzionalizzata di relazioni, il Comune punta a valorizzare la rete di attrattività della città e a rendere il capoluogo ligure sempre più competitivo a livello globale.

“Con l’istituzione formale della consulta, trasformiamo un titolo ‘onorifico’ in uno strumento di programmazione strategica per lo sviluppo economico della città − spiega il vicesindaco Alessandro Terrile − Genova ha una naturale vocazione globale e, grazie al nuovo Regolamento e al Codice etico, dotiamo questa rete di relazioni internazionali di un quadro normativo trasparente e strutturato. Genova potrà contare su una vera e propria cabina di regia per attrarre investimenti, valorizzare le eccellenze del territorio e rafforzare il legame profondo tra la città e chi la rappresenta con merito nel mondo”.

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