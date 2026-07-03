Nuovo bando per l’Altrove, l’appello di Ama: “Continuità nella gestione e tutela di un presidio fondamentale”

Genova. “L’Associazione AMA – Abitanti della Maddalena esprime profondo sconcerto per la notizia della gara relativa alla gestione del Teatro Tiqu di Piazzetta Cambiaso. La comunità del quartiere ha già sperimentato le conseguenze di una scelta amministrativa che, in passato, si è rivelata inadeguata: per tre anni il teatro è rimasto chiuso a causa di un affidamento segnato da una visione burocratica incapace di valorizzare il ruolo culturale e sociale di questo spazio. Un lungo periodo durante il quale la Maddalena ha perso uno dei suoi più importanti punti di riferimento per la cultura, l’incontro e la partecipazione”.

Queste le parole affidate ad una nota stampa di Ama, l’associazione degli abitanti della Maddalena, che interviene sulla notizia, uscita in anteprima su Genova24, dell’apertura di un nuovo bando per la gestione dell’Altrove, lo storico teatro-bistrot di piazzetta Cambiaso, nel cuore del centro storico genovese. “L’arrivo dell’Associazione Sarabanda ha rappresentato una svolta significativa – continua la nota – Grazie alla professionalità, alla passione e all’impegno profusi, il Teatro Tiqu Altrove è tornato a essere un luogo vivo e aperto, capace di offrire una programmazione di qualità, promuovere relazioni e rafforzare il senso di comunità nel quartiere”.

“Per queste ragioni Ama esprime piena solidarietà all’Associazione Sarabanda e auspica che l’Amministrazione comunale riconsideri la scelta di procedere con una nuova gara, individuando una soluzione che garantisca continuità all’attuale gestione – rilanciano Interrompere un percorso che ha dimostrato concretamente il proprio valore significherebbe disperdere un patrimonio di competenze, relazioni e fiducia costruito negli anni. Il Teatro Tiqu rappresenta oggi molto più di uno spazio teatrale: è un presidio culturale e sociale indispensabile per la Maddalena, una luce che contribuisce ogni giorno alla vitalità e alla crescita del quartiere. Ama rinnova quindi il proprio appello affinché vengano salvaguardati i risultati raggiunti e si continui a investire in un progetto che ha restituito al territorio un luogo di cultura, inclusione e partecipazione”.