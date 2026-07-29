Altraonda Festival: Genova si sveglia con Cosmo, tanto pubblico per la maratona musicale già dalle 7

Genova. Una maratona musicale dalle 7 a notte fonda. È iniziata questa mattina la giornata conclusiva dell’Altraonda Festival al Porto Antico con tanto pubblico già dalla prima esibizione. Il nome di richiamo c’è: Cosmo, classe ’82, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, piemontese, diventato icona della scena elettronica italiana, ha pubblicato di recente La Fonte, nuovo album, i cui brani fanno parte del concerto di questa matinée che è iniziata con un sound da risveglio muscolare: atmosfere dilatate, momenti di energia per poi passare a una nuova veste per i brani del suo repertorio.

Cosmo, rispetto all’orario iniziale, ha cominciato prima proprio per approfittare del sole non ancora così forte alla luce delle previsioni di oggi e dovrebbe finire prima delle 11 all’Arena del Mare.

Tanti generi e atmosfere per una giornata speciale e inedita per Genova che proprio per questo ha richiamato tante persone da fuori città, ma c’è chi ha preso il biglietto anche solo per ascoltare Cosmo e poi andare a lavorare.

Presenti anche famiglie con bambini.

Inevitabile la fila per prendere il caffè, vista l’ora. Mentre i camioncini dello street food si sono organizzati per proporre un brunch, una mescolanza di proposte tra prima e seconda colazione.

La musica così già di prima mattina ha però creato qualche mugugno tra gli abitanti della zona di San Teodoro, che sono stati svegliati dal dj set.

L'apertura di Cosmo

Il programma prosegue sino alle 18 alla Rosa dei Venti Beach per un Pool Party con dj-set: la piscina consente di rinfrescarsi e rilassarsi ascoltando musica. C’è chi in costume si è già messo in anticipo dalla prima mattina, viste le temperature già alte.

Alle 18, la festa prosegue al Banano Tsunami con il dj-set di Coca Puma, artista dalla formazione nu-jazz che attraversa territori sonori diversi, tra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock. In entrambe le location, l’accesso è riservato ai possessori del biglietto della giornata, fino a esaurimento posti.

Dalle 18 fino a mezzanotte e mezza, Altraonda torna all’Axpo Arena del Mare con un programma che porta sul palco alcune delle voci più interessanti della scena elettronica contemporanea. Ad aprire la serata sarà il dj-producer e sound designer genovese FiloQ, seguito dai live della cantautrice Cmqmartina, tra sonorità elettroniche, sperimentali e pop, del musicista e produttore genovese Lowtopic e di Populous, producer, DJ e sound designer tra i più innovativi della scena elettronica italiana e internazionale.

A chiudere la giornata dell’Altraonda Festival sarà okgiorgio, nuova stella dell’elettronica italiana, con un live che unisce musica elettronica e strumenti suonati, alternando energia e momenti più introspettivi. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani di KO Mixtape, il suo ultimo progetto: un viaggio tra elettronica, intensità emotiva e scrittura immediata, pensato per trovare la sua dimensione più naturale nei festival e nei club.

I biglietti costano 34,5 euro e sono validi per tutta la manifestazione.