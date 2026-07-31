Altraonda Festival, edizione 2026 conclusa con 70mila presenze e il 70% di pubblico da fuori Genova

Genova. Si è conclusa ieri, giovedì 30 luglio 2026, la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna musicale organizzata da Ops Eventi nell’ambito di Porto Antico EstateSpettacolo. Dal 27 giugno al 30 luglio 2026, la manifestazione ha registrato tra la Axpo Arena del Mare e Piazza delle Feste 70mila partecipanti complessivi, con un’affluenza del 70% di pubblico proveniente da fuori Genova.

«Il bilancio di questa seconda edizione testimonia una risposta importante da parte del pubblico e conferma il valore del festival, capace di accogliere cittadini e turisti di ogni età – spiegano i fondatori di Ops Eventi Nicolò Sasso, Alessandro Orlando e Luca Pietronave. – Siamo felici di aver proposto anche quest’anno una line-up di qualità, in grado di offrire una contaminazione di generi e di riunire in un unico cartellone i nomi più influenti del panorama musicale odierno, affiancando ai grandi interpreti della scena nazionale un’attenzione costante ai talenti del territorio. Il 70% di pubblico arrivato da fuori città dimostra il ruolo fondamentale della manifestazione per Genova. Altraonda nasce da un importante sforzo economico e imprenditoriale: confidiamo che, alla luce di questi risultati, le istituzioni cittadine scelgano di sostenere il festival con un impegno sempre maggiore, garantendo la continuità e la crescita del progetto. Un ringraziamento a Pulsee Luce e Gas e a tutti i partner grazie ai quali la manifestazione è stata possibile».

Il calendario della seconda edizione di Altraonda Festival si è aperto sabato 27 e domenica 28 giugno con i due concerti inaugurali di Fiorella Mannoia dedicati al progetto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, che hanno registrato il tutto esaurito. Tra gli appuntamenti di maggiore successo si ricordano le quattro date sold out di Bresh, sul palco il 1°, 3, 4 e 5 luglio con lo spettacolo “Mare Nostrum”, e l’atteso concerto dei Litfiba nella formazione originale per i quarant’anni dell’album “17 Re”, che il 14 luglio ha riempito la Axpo Arena del Mare. La programmazione ha visto anche la partecipazione degli Ex-Otago, che il 16 luglio hanno celebrato i 10 anni dell’album “Marassi”, e l’evento “Santissima Fest 2026″ di Sayf, che ha registrato un altro sold out lo scorso 18 luglio. Grande apprezzamento, infine, per la giornata di mercoledì 29 luglio, con una fitta programmazione dalle prime ore del mattino alla notte tra il concerto all’alba di Cosmo e l’appuntamento serale con okgiorgio. Tra gli artisti a calcare il palco di Altraonda anche Negramaro, Asco, Kid Yugi, Frah Quintale, Mannarino, Emma e Pippo Sowlo.

Altraonda Festival, inserito all’interno della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo, è organizzato da Ops Eventi, realtà che si sta distinguendo in Liguria per l’organizzazione di concerti e produzioni di livello nazionale e internazionale. Il Festival è stato realizzato con il supporto di Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia.