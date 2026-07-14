Alpha General Contractor si aggiudica un appalto da oltre 19 milioni di euro per la riqualificazione energetica degli alloggi Erp della provincia di Genova

Genova. La ALPHA General Contractor di Firenze si è aggiudicata un importante appalto del valore complessivo di oltre 19 milioni di euro nell’ambito della Misura REPowerEU del PNRR gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), finalizzata alla riqualificazione energetica di diversi complessi di edilizia residenziale pubblica gestiti da A.R.T.E. Genova nella provincia di Genova.

L’intervento riguarda una serie di edifici destinati a famiglie e persone in condizioni di maggiore fragilità sociale e prevede un ampio programma di efficientamento energetico, comprendente interventi di isolamento termico, sostituzione delle chiusure trasparenti, installazione di schermature solari, sistemi di building automation e pompe di calore elettriche, con l’obiettivo di conseguire un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili.

Nell’ambito del progetto, il GSE ha riconosciuto ad ALPHA General Contractor, in qualità di ESCo (Energy Service Company), una sovvenzione pari a oltre 7,2 milioni di euro a valere sulle risorse del PNRR, a supporto della realizzazione degli interventi previsti. Le restanti somme saranno invece corrisposte dal Conto termico non appena aperto.

«Siamo orgogliosi di condividere un importante traguardo. Grazie a questo finanziamento, Alpha General Contractor, in qualità di ESCo, contribuirà alla riqualificazione energetica di edifici di edilizia residenziale pubblica destinati a famiglie e persone in condizioni di maggiore fragilità. Un progetto che permetterà di migliorare il comfort abitativo, ridurre i consumi energetici e valorizzare un patrimonio edilizio con importante impatto sociale» ha commentato Francesca Agrimi, Responsabile Servizi e Relazioni Esterne di Alpha General Contractor.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ALPHA General Contractor a supporto della transizione energetica e della rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico, coniugando sostenibilità ambientale, innovazione e attenzione alle esigenze delle comunità più vulnerabili.

Attraverso questi interventi, infatti, sarà possibile incrementare l’efficienza energetica degli edifici, ridurre i consumi e le emissioni, migliorando al contempo la qualità dell’abitare e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del territorio genovese.