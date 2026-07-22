Alluvioni a San Fruttuoso, Ferrante: “A luglio 2029 sarà pronto lo scolmatore del rio Rovare”

Genova. Nell’estate 2029 anche la maggior parte dell’abitato di San Fruttuoso sarà messo in sicurezza dalle alluvioni. A fornire i tempi è l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, a margine della giunta itinerante in Bassa Valbisagno, dove l’amministrazione ha fatto il punto sullo stato di avanzamento degli scolmatori dei rii Rovare e Noce che scorrono nel sottosuolo del quartiere.

Entrambe le opere sono collegate alla galleria del Fereggiano, finanziata dal governo Renzi come lo scolmatore del Bisagno, ma non sono mai state portate a termine: per il rio Rovare i lavori sono fermi al 65%, mentre il bypass del Noce è stato solo progettato. “Da giugno 2022 l’iter si è interrotto e 31 milioni di euro sono rimasti fermi – ricorda Ferrante -. Noi abbiamo ripreso in mano la situazione con la Regione, abbiamo fatto un provvedimento di avvalimento in cui il Comune è stato individuato come soggetto attuatore”.

Per quanto riguarda il rio Rovare, responsabile di frequenti allagamenti e alluvioni nel quartiere (e anche della voragine di via Berno in cui un uomo perse la vita nel 2018), il cammino è segnato: “Abbiamo dato l’incarico per l’aggiornamento della progettazione esecutiva perché sono passati quattro anni – continua l’assessore -. Poi, sempre in questo mese mese stiamo preparando la procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. A gennaio faremo l’acquisizione delle aree con procedura espropriativa o tramite accordi. A febbraio 2027 la gara d’appalto, a maggio-giugno la partenza dei lavori che dureranno 25 mesi e termineranno a giugno-luglio 2029“.

Più lunghi i tempi per il rio Noce: l’opera andrà realizzata praticamente da zero, con importanti interferenze da risolvere nel sottosuolo e diverse aree ancora da acquisire, ma l’obiettivo della giunta Salis resta la messa in sicurezza totale della Bassa Valbisagno entro fine mandato.

“È un intervento fondamentale che era stato abbandonato e non si capisce il perché – commenta Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Valbisagno -. Oggi, ad ogni picco di pioggia il quartiere si allaga. Con questi lavori San Fruttuoso sarà in sicurezza”.