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Provvedimento

Alloggi popolari, dopo polizia di stato e locale assegnazioni anche per forze armate e vigili del fuoco

Le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale

Edilizia popolare quartieri erp

Genova. Possibilità per i Comuni di assegnare al personale delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.​ Questa l​a modifica alla legge regionale 10/2004, “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia​ residenziale pubblica”, inserita nel Ddl 121, cosiddetto ‘Omnibus’, approvata dal Consiglio regionale su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

Attraverso questo provvedimento, le amministrazioni locali potranno assegnare a queste categorie fino al 15% degli alloggi resi disponibili annualmente sul territorio comunale. La misura in oggetto, oggi estesa, era già attuabile per Forze dell’Ordine e Polizia Locale.

“È un provvedimento importante che nasce da una proficua interlocuzione con il sindacato S.I.A.M.O. Esercito che ringrazio per la collaborazione dimostrata – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Le Forze Armate e i Vigili del Fuoco avranno, di fatto, una possibilità in più che fino a oggi non avevano. Regione Liguria si dimostra, ancora una volta, attenta alle esigenze di tutte le categorie, pronta al dialogo costruttivo in totale collaborazione con i Comuni e le Arte

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