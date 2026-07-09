Struppa, i carabinieri forestali sequestrano 30 gatti in un allevamento abusivo

Genova. Vendeva gattini di razza ragdoll a circa mille euro l’uno, ma l’allevamento era completamente abusivo. Per questo stamattina i carabinieri forestali, insieme alla Asl3 hanno effettuato un blitz in un appartamento di Struppa sequestrando una trentina di gatti e denunciando la proprietaria per maltrattamento di animali.

I gatti sarebbero stati trovati dagli inquirenti insieme a un cane, in una situazione igienica molto precaria, con la puzza dei bisogni percepita in tutto il condominio, anche a causa delle temperature elevate del periodo.

L’indagine che ha portato al blitz, coordinata dal pm Francesco Cardona Albini, era nata dopo l’esposto in procura di un vicino di casa della donna. I carabinieri forestali avevano fatto una prima ispezione nell’appartamento che aveva portato al sequestro di una parte degli animali. Alla proprietaria, a cui erano stati lasciati 15 gatti, era stato raccomandato di non aumentare il numero di gatti e soprattutto di curarne le condizioni igieniche ma evidentemente così non è stato.