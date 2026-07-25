Domenica di temporali in Liguria, scatta l’allerta gialla

Liguria. Arpal ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali sulle zone B, C, D ed E dalla mezzanotte di sabato 25 luglio, alle 15 di domenica 26 luglio; sarà allerta gialla anche sulla zona A dalle 11 alle 18 di domani, domenica 26 luglio.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Nella giornata di sabato 25 luglio, c’è una bassa probabilità di forti temporali su A, D e B. Nel corso della serata odierna l’avvicinamento di una circolazione ciclonica dall’Atlantico determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche con possibili temporali in tarda serata sull’estremo ponente in sconfinamento dalla Francia associati a repentine raffiche di vento; non si escludono fenomeni forti.

Dalle prime ore della notte di domenica 26 luglio la risalita di un flusso umido di scirocco sul Mar Ligure, associata a locali convergenze nei bassi strati, potrà favorire lo sviluppo di temporali forti sul centro-ponente, in lento movimento. In questa fase i temporali, anche di forte intensità, si concentreranno sui settori centrali della regione per poi spostarsi sul levante con l’ingresso di venti da nord; possibili locali grandinate e colpi di vento. Permane una minore probabilità di temporali anche sull’estremo Ponente.

Nel corso della giornata di domenica continuano condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali pomeridiani su Alpi Liguri e Appennino di levante con possibili sconfinamenti costieri, più probabili sul ponente. Le piogge saranno accompagnate da raffiche di vento e locali grandinate.

Dalla serata di domenica mare molto mosso sul centro-levante per onda lunga di libeccio. Dalla serata residui addensamenti sulle zone interne, prevalentemente sereno sulla costa.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito. Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).