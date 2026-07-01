Ostreopsis Ovata, a Genova scatta la fase di allerta per l’alga tossica: ecco le spiagge interessate

Genova. Scatta l’allerta Ostreopsis Ovata nel mare di Genova. I monitoraggi effettuati da Arpal hanno evidenziato una “significativa fioritura dell’alga“, favorita dalle attuali condizioni meteomarine.

In particolare, è stata attivata la fase di allerta per l’area di Quinto Bagnara, mentre la zona del Mulino di Crevari rientra nella fase di routine.

Per ora nessun divieto di balneazione, ma gli esperti ricordano che, in presenza di fioritura dell’alga Ostreopsis Ovata, possono verificarsi effetti temporanei e reversibili sull’uomo, principalmente a carico delle prime vie respiratorie, dovuti al contatto con l’acqua di mare o all’inalazione dell’aerosol marino (particelle sollevate da vento e spruzzi). La fioritura può causare un’intossicazione con irritazione congiuntivale, raffreddore, difficoltà respiratorie e febbre.

Si raccomanda pertanto prudenza nella frequentazione delle zone interessate, soprattutto in giornate ventose o con mare agitato.

Per consultare i dati aggiornati sul monitoraggio e approfondire le informazioni relative all’alga Ostreopsis Ovata, è possibile visitare il sito di Arpal. Il Comune di Genova è in costante contatto con Arpal e Asl per garantire un monitoraggio costante della situazione.