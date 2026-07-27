Albaro, tenta il furto in casa: il proprietario lo scopre grazie alle telecamere

Genova. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di entrare in un appartamento di viale Gambaro, in Albaro.

È successo la sera di sabato. L’intervento è scattato dopo la segnalazione del proprietario di casa al 112. L’uomo, collegato da remoto al sistema di videosorveglianza della propria abitazione, aveva notato la sagoma di un uomo sul balcone che stava cercando di entrare.

Gli agenti sono delle volanti sono arrivati sul posto e hanno rintracciato l’uomo mentre stava tentando la fuga. Durante la corsa ha nascosto sotto un’auto in sosta un grosso cacciavite, un cuneo in plastica, un paio di guanti e uno smartphone, oggetti successivamente recuperati e sottoposti a sequestro.

Il 32enne è stato giudicato con rito direttissimo in mattinata.