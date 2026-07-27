  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In manette

Albaro, tenta il furto in casa: il proprietario lo scopre grazie alle telecamere

È successo in viale Gambaro sabato sera

polizia notte pattuglia posto blocco arresto

Genova. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di entrare in un appartamento di viale Gambaro, in Albaro.

È successo la sera di sabato. L’intervento è scattato dopo la segnalazione  del proprietario di casa al 112. L’uomo, collegato da remoto al sistema di videosorveglianza della propria abitazione, aveva notato la sagoma di un uomo sul balcone che stava cercando di entrare.

Gli agenti sono delle volanti sono arrivati sul posto e hanno rintracciato l’uomo mentre stava tentando la fuga. Durante la corsa ha nascosto sotto un’auto in sosta un grosso cacciavite, un cuneo in plastica, un paio di guanti e uno smartphone, oggetti successivamente recuperati e sottoposti a sequestro.

Il 32enne è stato giudicato con rito direttissimo in mattinata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.