Alba di violenza a Cornigliano, due aggressioni in mezz’ora: tre giovani feriti in ospedale

Genova. Ancora violenza a Genova. Due aggressioni si sono registrate all’alba nella zona di Cornigliano, in nessun caso per fortuna con gravi conseguenze.

Il primo episodio è avvenuto poco prima delle 6 tra Cornigliano e Campi. L’allarme è scattato per due giovani, cugini tra loro secondo quanto riferito dai soccorritori. La chiamata è partita da via Cornigliano, ma l’aggressione sarebbe scattata nei pressi della Decathlon di via Renata Bianchi.

Sul posto la Croce Oro di Sampierdarena, la Misericordia della Fiumara e l’automedica del 118. I ragazzi avevano riportato alcune ferite tra cui un trauma cranico. Nonostante l’intervento sia partito in codice rosso, alla fine sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Galliera. Ancora da chiarire la dinamica e i contorni della violenza, sul posto sono intervenute le volanti della polizia.

Circa mezz’ora dopo un altro intervento per un’aggressione in ambito domestico, sempre a Cornigliano. Una ragazza di 19 anni è stata portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Indagini in corso.