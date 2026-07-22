Airidea: voli da Genova a Olbia e Alghero a tariffa fissa

Genova. Quest’estate Airidea propone i voli da Genova verso Olbia e Alghero con una tariffa fissa.

Per tutta la stagione estiva saranno disponibili i collegamenti Genova–Olbia e Olbia–Genova a 99 euro a tratta e Genova–Alghero e Alghero–Genova a 119 euro a tratta.

I voli di andata e ritorno sulla tratta Genova-Olbia operano nelle giornate di lunedì e venerdì mentre i collegamenti di andata e ritorno tra Genova e Alghero sono operativi la domenica.

La scelta nasce dalla volontà di sostenere le tratte più frequentate nel periodo più “caldo”, andando incontro alla maggiore domanda turistica estiva e intercettando il segmento leisure, le famiglie e tutti i viaggiatori che desiderano raggiungere la Sardegna.

Nel prezzo del biglietto Airidea include bagaglio a mano fino a 8 kg, borsa personale, scelta del posto e snack a bordo. Per chi desidera viaggiare con un bagaglio più grande è disponibile anche il servizio di bagaglio in stiva con un supplemento di 22 euro per persona a tratta.

I collegamenti saranno operati con Saab 340 da 34 posti, un aeromobile pensato per il mercato regionale.

Gian Marco Vivado, ceo di Airidea, dice: “La scelta di sviluppare i collegamenti Genova–Olbia e Genova–Alghero nasce dall’analisi della domanda e dal confronto con gli operatori turistici e le realtà locali, che hanno evidenziato una forte esigenza di connessione tra la Liguria, con l’aeroporto di Genova, e la Sardegna. I dati confermano la presenza di una domanda particolarmente concentrata nel periodo estivo: per la tratta Genova–Olbia, nel 2025 circa il 54% del traffico annuale si è concentrato tra giugno e ottobre, con il solo mese di luglio che ha registrato circa 811 mila passeggeri rispetto ai circa 220 mila di aprile. Su questa base abbiamo costruito un’offerta pensata per rispondere alle esigenze dei passeggeri e partner. La tratta Genova–Olbia di Airidea ha registrato fin dall’avvio un significativo riscontro, anche grazie alle collaborazioni e alle convenzioni sviluppate con operatori del settore hospitality. Un modello che stiamo replicando anche su Alghero. Vogliamo continuare a essere vicini ai territori, lavorando per garantire una connettività efficace e soprattutto sostenibile”.

In questa direzione nasce la collaborazione dedicata alla formula volo da Genova + appartamento nel Golfo degli Aranci, con tariffe convenzionate pensate per semplificare l’organizzazione della vacanza.