Air Dolomiti sopprime il volo Genova-Monaco, il Consiglio comunale dice no all’unanimità

Genova. No alla soppressione del volo Genova-Monaco di Baviera operato da Air Dolomiti, annunciata a partire dalla prossima stagione invernale. È la posizione espressa dal Consiglio comunale di Genova che ha votato all’unanimità l’ordine del giorno straordinario presentato da Fabio Gregorio (Pd) e firmato da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione.

Il documento impegna la giunta Salis a “manifestare formalmente la contrarietà del Comune” alla cancellazione del collegamento, ad attivarsi con l’Aeroporto per ottenerne il ripristino, ma anche a promuovere una strategia di sviluppo finalizzata “all’attivazione, al consolidamento e all’incremento dei collegamenti con i principali hub aeroportuali internazionali europei”.

La soppressione del volo Genova-Monaco, si legge nell’ordine del giorno “comporta un grave impoverimento dell’offerta aeroportuale genovese e riduce sensibilmente l’accessibilità internazionale della città”.

Il collegamento con lo scalo bavarese, con frequenza giornaliera, era infatti l‘unico aggancio con un hub internazionale che permettesse di raggiungere da Genova gran parte delle destinazioni mondiali. La perdita “costringerà numerosi utenti a raggiungere aeroporti alternativi, come quelli di Milano o Pisa”, ricorda il provvedimento votato a Tursi. Per questo “appare indispensabile che le istituzioni locali esercitino con determinazione il proprio ruolo di indirizzo e di rappresentanza degli interessi della città, affinché decisioni di tale rilevanza non vengano subite passivamente”.

In realtà Air Dolomiti, controllata al 100% da Lufthansa, non ha deciso di tagliare solo Genova: in Italia salteranno anche i collegamenti da Trieste e Pisa per Francoforte, da Ancona e Brindisi per la Baviera. Inoltre saranno ridotte le frequenze sui voli Venezia-Monaco