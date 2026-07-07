Genova. Monta lo scontro politico all’indomani dei fatti di Sestri Ponente, dove si sono verificati alcuni episodi di aggressione nei confronti di giornalisti e fotografi della stampa genovese, ieri in piazza per documentare gli eventi. La condanna arriva bipartisan contro i violenti, ma i due schieramenti di riferimento tornano a punzecchiarsi sul tema della sicurezza.
Salis: “I rappresentanti politici di destra ieri presenti condannino senza ambiguità”
La risposta di Fratelli d’Italia: “Ai violenti nessun alibi ma c’è chi risponde con scontro ideologico”
Partito Democratico: “Episodi gravi, non minimizzare”
“Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai giornalisti e agli operatori dell’informazione aggrediti mentre stavano svolgendo il proprio lavoro durante la manifestazione di ieri a Sestri Ponente – scrivono in una nota il Pd Liguria e il gruppo dem Regione – Colpire chi racconta i fatti significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati. La libertà di stampa è un presidio fondamentale della democrazia e nessuna forma di intimidazione o violenza può trovare giustificazione. Quanto successo ieri è stato gravissimo. Il governo si assuma le sue responsabilità: sulla sicurezza servono interventi immediati. Serve sostegno ai territori, ascolto e aumento degli organici delle forze dell’ordine. Con l’auspicio che venga fatta piena luce sull’accaduto al più presto, come Partito Democratico condanniamo in modo netto ogni forma di aggressione e difendiamo con forza i giornalisti e il loro lavoro”.
Avs: “Sicurezza non si ottiene con ronde e violenza”
“Alleanza Verdi e Sinistra esprime la più ferma condanna per quanto accaduto ieri sera a Sestri Ponente e manifesta piena solidarietà ai giornalisti aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro – si legge in una nota stampa diffusa questa mattina – Colpire chi racconta i fatti significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati. Chi ricorre alla violenza contro la stampa dimostra di avere paura della verità, del confronto democratico e della libertà di informazione, principi fondamentali della nostra Costituzione. AVS è e sarà sempre dalla parte dell’ANPI e dell’antifascismo. Non possiamo accettare che a Genova trovino spazio intimidazioni, aggressioni e simboli che richiamano un passato che la nostra città ha saputo respingere con coraggio”.
“Respingiamo con forza la narrazione di chi pretende di risolvere i problemi della sicurezza attraverso ronde, violenza e saluti romani. Non è questa la sicurezza di cui hanno bisogno dei quartieri. Al contrario, sono proprio questi comportamenti a rendere Genova meno sicura, alimentando paura, tensione e odio – prosegue la nota – La sicurezza è un tema complesso e non si risolve a colpi di slogan o gridando “remigrazione”. È un insulto al lavoro quotidiano di educatori, insegnanti, associazioni, volontari e cittadini che a Sestri Ponente costruiscono ogni giorno integrazione, convivenza e inclusione insieme ai bambini e alle famiglie del quartiere. Alimentare paure e individuare capri espiatori non rende le nostre città più sicure: le rende solo più divise. La sicurezza si costruisce con la presenza delle istituzioni, con politiche sociali, con il presidio democratico del territorio e con il rispetto della legalità. Per questo continueremo a essere presenti, insieme alle realtà antifasciste, associative e civiche, perché la storia di Genova ci insegna che la democrazia non si eredita: si difende, ogni giorno. Di fronte a quanto accaduto non bastano i silenzi. Chiediamo ai consiglieri comunali e regionali delle forze di destra di prendere pubblicamente e senza ambiguità le distanze dai saluti fascisti e da ogni manifestazione di apologia del fascismo. Chi ricopre un incarico istituzionale ha il dovere di difendere i valori costituzionali e democratici su cui si fonda la Repubblica. Su questi principi non possono esistere ambiguità né convenienze politiche: il rifiuto del fascismo e della violenza deve essere patrimonio comune di tutte le forze democratiche”.
Lega: “Condanna alla violenza. Noi sempre dalla parte dei cittadini che chiedono sicurezza”
“Saremo sempre, senza esitazioni, dalla parte dei cittadini che scendono in piazza per chiedere, legittimamente e pacificamente, più sicurezza e vivibilità per i propri quartieri. Ascoltare la voce della cittadinanza non è solo un dovere, ma il cuore stesso della nostra azione politica”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali della Lega a Genova, Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, commentando la manifestazione che si è svolta ieri sera a Sestri Ponente.
“Il messaggio emerso ieri sera, così come in altre iniziative alle quali abbiamo sempre partecipato come Lega, è stato limpido e pacifico: Sestri Ponente, così come tutta Genova, ha bisogno di sicurezza. La libertà di manifestare e di esprimere le proprie preoccupazioni per il territorio è un diritto democratico inalienabile, che appartiene a ogni singolo cittadino e che va sempre tutelato e difeso da ogni forma di prevaricazione. Proprio per questo riteniamo profondamente assurdo, antidemocratico e grave l’atteggiamento di alcuni soggetti che si sono posizionati davanti al corteo al grido di ‘Di qui non passate’, nel tentativo, del tutto inaccettabile, di silenziare e bloccare una libera espressione popolare. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, sia fisica sia verbale, ed esprimiamo, senza se e senza ma, la nostra totale e incondizionata solidarietà ai giornalisti che, nello svolgimento del proprio lavoro, hanno subito aggressioni”.
I consiglieri della Lega si soffermano poi sul ruolo dell’Anpi: “Troviamo del tutto stigmatizzabile che l’Anpi organizzi una contro-manifestazione con il solo, paradossale obiettivo di impedire ad altri cittadini di esercitare il proprio diritto a manifestare. Reagire in questo modo alle legittime e doverose richieste di sicurezza dei cittadini non dimostra alcun senso di responsabilità; al contrario, alimenta una tensione che non fa bene alla città. Sestri Ponente e Genova non appartengono ad alcuni, ma a tutti i cittadini che le vivono e che vogliono difenderle dall’insicurezza”.
M5S: “La sicurezza non si costruisce con slogan, propaganda e caccia al nemico”
“Le aggressioni e le intimidazioni subite ieri sera dai giornalisti a Sestri Ponente sono un fatto gravissimo e inaccettabile: colpire chi esercita il diritto di cronaca significa colpire la libertà di stampa, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione – scrivono in una nota i capigruppo del M5S in Regione e in Comune di Genova, Stefano Giordano e Marco Mes, con il capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini – Agli operatori dell’informazione presenti va la nostra piena solidarietà. Auspichiamo che chi ha aggredito, minacciato o ostacolato il loro lavoro sia identificato e chiamato a risponderne. Detto ciò, su quanto accaduto serve anche chiarezza politica. La destra non può mettersi alla testa della tensione sociale e poi chiamarsi fuori quando quella tensione degenera. La sicurezza non si costruisce con slogan, propaganda e caccia al nemico, e in tutto questo la destra dimentica che sicurezza e sociale camminano insieme: dove si tagliano servizi, presidi territoriali, prevenzione e inclusione, il disagio cresce e i quartieri vengono lasciati soli. In questi anni il centrodestra ha indebolito il sociale e oggi prova a presentarsi come soluzione ai problemi che ha contribuito ad aggravare. Come M5S chiediamo a tutti gli esponenti del centrodestra di esprimere condanna netta per le aggressioni ai giornalisti e un’assunzione di responsabilità: meno propaganda, più servizi, più presidio del territorio, più rispetto della Costituzione”.
Cavo (Noi Moderati): “Sicurezza diritto di tutti, anche per i giornalisti”
“La sicurezza deve essere un diritto di tutti. Anche di chi lavora per raccontare una manifestazione sulla sicurezza. Quanto accaduto ieri sera a Sestri Ponente, con l’aggressione ad alcuni operatori dell’informazione, non è tollerabile in una città rispettosa dei diritti di tutti come è Genova. Nella convinzione che il tema della sicurezza sia prioritario e resti una delle emergenze della città, come dimostrano le varie e partecipate manifestazioni di cittadini che si susseguono nei diversi quartieri, esprimo solidarietà al giornalista di Repubblica e al fotografo del Secolo XIX a cui è stato impedito di svolgere il proprio mestiere”.
Maggioranza di centrodestra in Regione: “Manifestanti insultati dai disturbatori di estrema sinistra”
“Insicurezza dilagante negli ultimi mesi a Genova. Solidarietà e appoggio alle diverse centinaia di manifestanti, tra cui famiglie con bambini, che ieri sera sono democraticamente scesi in piazza a Sestri Ponente per chiedere più sicurezza, ma sono stati insultati dai disturbatori di estrema sinistra, che ancora una volta si è schierata contro il popolo – lo hanno dichiarato i gruppi di maggioranza di centrodestra in Regione Liguria. – Forse loro non sono mai stati rapinati o non hanno mai subìto un’aggressione o un furto per le nostre strade? O le loro figlie non hanno mai corso pericoli di essere molestate o, peggio, violentate quando escono di casa? La sicurezza è un diritto di tutti e per tutti, senza se e senza ma. Pertanto, dobbiamo essere tutti uniti per lottare a favore di questo diritto, che non può essere calpestato dai vari ‘buonisti’ di sinistra che insultano e sono anti democratici. Solidarietà anche ai giornalisti che sono stati aggrediti e ai loro colleghi che hanno correttamente riportato la cronaca dei fatti avvenuti a Sestri Ponente. La libertà di stampa, come quella di manifestare, non si tocca. No a ogni tipo di violenza“.
Cgil: “Forze dell’ordine facciano chiarezza sui fatti”
“Cgil Genova e Liguria esprimono la loro solidarietà ai giornalisti che ieri sera sono stati aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. Quello che è accaduto è grave e non deve essere sottovalutato – si legge di una nota stampa di Cgil Genova e Liguria – E’ indispensabile che le forze dell’ordine facciano chiarezza su quanto accaduto e serve una assunzione di responsabilità da parte della politica che deve ritrovare il senso alto del suo agire fermando il clima d’odio e intolleranza che sta permeando la società.