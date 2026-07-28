Aeroporto, incontro tra Paroli e sindacati: “Obiettivo trovare un partner per un progetto di sviluppo”

Genova. Si è svolto oggi l’incontro tra il presidente dell’Aeroporto di Genova, Matteo Paroli, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, richiesto dalle stesse sigle e accolto dalla società.

Nel corso dell’incontro il presidente ha illustrato le prospettive di sviluppo dell’Aeroporto di Genova e il percorso avviato dai soci pubblici – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (60%) e Camera di Commercio di Genova (40%) – per individuare un partner industriale in grado di accompagnare il rilancio dello scalo.

Paroli ha ribadito come tra i due soci vi sia “piena condivisione degli obiettivi strategici che porteranno alla pubblicazione della gara per la cessione della quota di maggioranza della società”, sottolineando “il clima di assoluta collaborazione, reciproca fiducia e unità di intenti che caratterizza il lavoro congiunto tra Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio”.

Paroli ha inoltre chiarito che entrambi i soci pubblici hanno affidato autonomamente le attività di due diligence, così da disporre di una valutazione finale attendibile, certificata e pienamente oggettiva, sulla quale costruire il successivo percorso di gara. Le risultanze sono attese entro il mese di agosto, consentendo di procedere con l’obiettivo di pubblicare il bando nei tempi più rapidi.

“L’obiettivo dei soci – ha evidenziato Paroli – non è realizzare una mera dismissione delle quote societarie. Vogliamo individuare un partner industriale che gestisca aeroporti per mestiere, capace di presentare un progetto di sviluppo credibile, sostenuto da investimenti concreti e da una solida capacità finanziaria. L’Aeroporto di Genova dispone di asset infrastrutturali di grande valore e di margini di crescita ancora ampiamente inespressi. Per trasformare questo potenziale in risultati servono competenze specifiche, una visione industriale di lungo periodo e la capacità di attrarre nuovi collegamenti, rafforzare l’accessibilità dello scalo e renderlo sempre più competitivo e integrato nel sistema logistico nazionale”.

Nel corso del confronto è stato inoltre confermato l’impegno a mantenere un dialogo costante con le rappresentanze dei lavoratori. A settembre è previsto un nuovo incontro con tutto il personale della società, occasione che consentirà al presidente di conoscere direttamente i dipendenti e proseguire il confronto sul percorso di sviluppo dell’aeroporto.