Accoltellamento in strada a Cornigliano, un arresto per tentato omicidio

Genova. Un uomo di 45 anni è stato accusato di tentato omicidio dopo avere accoltellato un rivale in strada a Cornigliano.

È successo la notte scorsa. La lite è scoppiata tra due cittadini del Bangladesh, il 45enne e un altro uomo di 38 anni, in via Cornigliano, poco dopo mezzanotte e mezza. Alcuni passanti hanno trovato entrambi riversi sull’asfalto, sanguinanti, e hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate le ambulanze, che hanno accompagnato entrambi i feriti in ospedale, uno al San Martino e uno al Villa Scassi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 45enne si trovava, ubriaco, seduto su una panchina che costeggia la via principale del quartiere, quando improvvisamente il connazionale ha raccolto dai bidoni della spazzatura il collo di una bottiglia e lo ha colpito al volto.

Nel corso della colluttazione che ne è seguita il 45enne ha scaraventato a terra l’aggressore che, cadendo, ha sbattuto violentemente la testa, poi lo ha colpito ripetutamente. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre la vittima è stata trasportata al pronto soccorso di San Martino dove è in prognosi riservata.

La polizia in queste ore sta ricostruendo l’accaduto e le ragioni alla base dell’aggressione.