Accoglienza notturna per i senzatetto, Regione Liguria attiva 14 nuovi posti letto. Nicolò: “Presa in carico è sicurezza sociale”

Genova. “Di fronte a una richiesta avanzata dalla Prefettura, motivata da ragioni di urgenza, Regione Liguria ha deciso di aiutare il Comune di Genova e di andare oltre le sue competenze attivando 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizione di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. Se i risultati confermeranno quello che ci aspettiamo, questo non resterà un intervento tampone: diventerà una risposta stabile. A quel punto, però, servirà che ciascuno faccia la sua parte, nel quadro ordinario delle competenze. La Regione, la sua, l’ha già fatta“.

Così l’assessore regionale alla Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore, Massimo Nicolò, sul riscontro fornito da Regione Liguria alla richiesta avanzata dalla Prefettura di Genova per assicurare l’attivazione immediata di 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizione di grave marginalità sociale e dipendenza patologica. “La presa in carico delle persone più fragili – aggiunge Nicolò – è parte integrante di una politica di sicurezza sociale. Regione Liguria ha scelto di mettere a disposizione risorse e strumenti nella convinzione che la collaborazione istituzionale sia la strada più efficace per affrontare fenomeni complessi come marginalità, dipendenze e fragilità”.

L’intervento sarà realizzato attraverso il progetto “Odissea”, attivo a Genova dal 2003 e gestito dalla Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo ETS (CEIS Genova), con l’obiettivo di garantire una risposta immediata a una situazione caratterizzata da particolare urgenza sociale, ampliando l’offerta di accoglienza sul territorio genovese e rafforzando la rete di protezione rivolta alle persone più fragili. Il progetto “Odissea”, il nuovo Modulo 2, in via Asilo Garbarino mette a disposizione 14 posti in camere da uno o due letti con servizio igienico interno, con apertura nella fascia notturna ed équipe composta da coordinatore, educatore professionale, operatori dell’accoglienza e volontari.

L’accesso avviene su invio dei servizi sociali territoriali e dei Ser.D, con valutazione iniziale della situazione sanitaria, sociale e motivazionale. Il servizio non si esaurisce nel posto letto: è concepito come porta di accesso alla rete dei servizi, colloqui individuali, supporto educativo e sanitario di base, orientamento, progetto individualizzato e come ponte verso percorsi terapeutici strutturati e di reinserimento.

Bianchi (FdI): “Intervento che colma le lacune della giunta Salis”

“Mentre il Comune di Genova continua a scaricare ogni responsabilità respingendo al mittente, ancora una volta per pura presa di posizione ideologica, la recente proposta del Governo sui patti per la sicurezza, apprendiamo con grande soddisfazione dell’intervento dell’Assessore regionale Massimo Nicolò che, con l’attivazione di 14 nuovi posti di accoglienza notturna destinati a persone in condizione di grave marginalità sociale e dipendenza patologica, interviene ad integrazione delle politiche di sicurezza sociale per colmare le lacune di un’Amministrazione sempre troppo impegnata a puntare il dito e cercare un capro espiatorio anziché occuparsi delle esigenze di una città sempre più abbandonata a se stessa – commenta Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia In consiglio comunale – Ci auguriamo che, almeno in questo caso, Sindaco e Giunta non ostacolino una misura concreta e pro attiva soltanto per continuare a cavalcare una narrazione faziosa che già più volte è crollata sotto il peso della realtà. Governo e Regione stanno dimostrando coi fatti di mettere in campo misure tangibili e propositive mentre dall’Amministrazione comunale tutto resta immobile. Non possiamo fare altro che chiederci nuovamente Salis, dove sei?”