Accademia della marina mercantile, oltre 260 posti disponibili per i nuovi corsi di formazione

Genova. L’Accademia italiana della marina mercantile annuncia l’apertura di 12 nuovi percorsi di formazione, per un totale di oltre 260 posti disponibili. I corsi coprono l’intera gamma di professioni legate al mondo del trasporto, e non soltanto per gli imbarchi.

Per quanto riguarda il corso da allievo ufficiale di coperta, l’Accademia mette a disposizione tre nuove classi, con un totale di oltre 60 studenti. Il corso, di durata triennale e completamente gratuito, è rivolto a giovani che vogliono intraprendere la carriera a bordo delle navi della marina mercantile come allievi/e ufficiali di coperta. Questi ultimi devono essere in possesso dello specifico diploma di maturità a indirizzo nautico (conduzione del mezzo navale), o professionale marittimo, o diploma di qualunque indirizzo integrato dal modulo di ex allineamento di cui al decreto 30/11/2007 o dal previsto percorso formativo per gli allievi/e di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice Stcw (decreto Mit 19 dicembre 2016).

Analogamente, per il corso da allievo ufficiale di macchina è aperta una nuova classe per tutti e tutte coloro che vogliano intraprendere una carriera di bordo, che devono essere in possesso dello specifico diploma di maturità a indirizzo nautico (sezione macchina), o professionale marittimo, o diploma di qualunque indirizzo integrato dal modulo di ex allineamento di cui al decreto 30/11/2007 o dal previsto percorso formativo per gli allievi/e di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice Stcw (decreto Mit 19 dicembre 2016). Tra le classi che porteranno ad avere nuovi ufficiali a bordo della flotta mercantile, spicca la nuova classe da commissario di bordo, una figura professionale che ha diverse responsabilità in funzione dell’incarico ricevuto. Può essere responsabile della gestione delle pratiche relative alla movimentazione delle persone presenti a bordo, della gestione degli aspetti legati alla vita e alle attività di bordo del personale e alle operazioni relative alla cura e alla soddisfazione del cliente interno ed esterno, dell’organizzazione del servizio di ristorazione in sala e al bar, dell’organizzazione e della gestione del servizio alloggi.

Tra gli altri corsi aperti sono presenti i diversi corsi Its:

Its ferroviario

Its tecnico dell’ospitalità

Its shipmanager / superintendent

Its trasporti e logistica

Its multimedia technician

I nuovi bandi di selezione sono promossi in collaborazione con Costa Crociere, Containers Fidenza Scarl, Crosstec Srl, De Wave Srl, Fincantieri S.p.A., Grimaldi Lines, Ignazio Messina & C. S.p.A., Italo – Ntv, Medov Group, Navalimpianti S.p.A., M.A. Grendi S.p.A., Oceanly Srl, Psa Genova Prà, San Giorgio del Porto S.p.A., Spinelli Srl, Tarros S.p.A., Uir.

L’Accademia italiana della marina mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come fondazione Its. Negli ultimi anni il mondo della logistica ha riscontrato un picco negativo di domande di personale specializzato. Per questo l’Accademia ha ampliato i suoi orizzonti formativi, creando nuovi corsi Its in partnership con aziende leader del settore ferroviario, della logistica intermodale, dell’ambito portuale e dei terminal container, con un tasso di occupazione post diploma di circa il 97,5% in media.

I corsi aperti oggi in Accademia sono progetti cofinanziati dall’Unione europea e dalla Regione Liguria (programma regionale Fse+ 2021-2027, priorità 2 – istruzione e formazione – obiettivo specifico 4.6 Os F).

Tutti i corsi Its sono completamente gratuiti.

I corsi sono consultabili su www.accademiamarinamercantile.it.