Abbonamenti Amt acquistabili con la Carta del Docente: come fare

Genova. È attiva la possibilità per gli insegnanti di acquistare gli abbonamenti annuali Amt utilizzando la Carta del Docente, attraverso il bonus generato sulla piattaforma ministeriale e destinato all’acquisto del titolo di viaggio presso AMT.

L’iniziativa consente ai docenti di acquistare tutti gli abbonamenti annuali previsti dalla tariffazione vigente, utilizzando il bonus ministeriale, che deve essere emesso indicando Amt come esercente. Per poter essere utilizzato, il valore del bonus deve corrispondere al costo dell’abbonamento che si intende acquistare. Trattandosi di un voucher ministeriale, una volta emesso l’abbonamento, non saranno possibili modifiche, sostituzioni o rimborsi. Il bonus è strettamente personale e consente l’acquisto di un solo abbonamento intestato al titolare della Carta del Docente.

L’acquisto può essere effettuato in tutte le biglietterie Amt di Genova e nella biglietteria di Chiavari. Al momento della richiesta è necessario presentare il voucher della Carta del Docente esclusivamente in formato cartaceo, che verrà ritirato dalla biglietteria, un documento di identità in corso di validità e l’eventuale documentazione richiesta per particolari tipologie di abbonamento, come l’attestazione ISEE in corso di validità per gli abbonamenti agevolati.

L’abbonamento verrà emesso contestualmente oppure, per chi è già in possesso della tessera CityPass, sarà effettuata la ricarica della card. Il rinnovo potrà essere richiesto fino a 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento in corso.

Tutte le informazioni relative alle tipologie di abbonamento e ai punti vendita sono disponibili sul sito di AMT alla pagina dedicata.