Abbandono di rifiuti, 41 sanzioni in dieci giorni: nel mirino ristoranti e negozi

Genova. Oltre 40 sanzioni staccate nel solo mese di luglio per abbandono illecito di rifiuti, complici le segnalazioni dei cittadini, le indagini della polizia locale e il sistema di videosorveglianza cittadino.

Il bilancio arriva dal Comune, che fa sapere che da inizio anno le violazioni accertate sono state 448. Nei primo dieci giorni di luglio le segnalazioni sono arrivate da levante a ponente. Nel centro storico il personale del Nucleo Centro Storico ha avviato uno specifico monitoraggio nei pressi dell’ecopunto di vico De Marini, e attraverso la ricostruzione dei percorsi mediante il sistema di videosorveglianza cittadino sono stati individuati e sanzionati i gestori di un’attività commerciale responsabili di un conferimento irregolare dei rifiuti.

Nella zona della Foce, dopo numerose segnalazioni relative ai conferimenti irregolari in via Rimassa, all’angolo con via Cecchi, grazie a indagini e appostamenti gli agenti sono risaliti ai titolari di un ristorante e di un’agenzia di scommesse. Nei loro confronti sono state contestate le violazioni previste dal Testo Unico Ambientale, con sanzioni amministrative di 1.000 euro ciascuna.

Negli scorsi giorni sono inoltre proseguiti i controlli nei quartieri di Sestri Ponente e Cornigliano. Gli accertamenti, svolti anche attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino, hanno portato alla contestazione di 15 violazioni amministrative al Testo Unico Ambientale. In otto casi è stata applicata la sanzione amministrativa di 1.000 euro, mentre in un ulteriore episodio la condotta accertata ha assunto rilevanza penale, con il conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria.

Anche nel Levante cittadino l’attività di controllo ha prodotto risultati significativi. Attraverso l’impiego del sistema di videosorveglianza sono stati accertati 16 conferimenti irregolari, di cui otto in via del Commercio, in prossimità del cimitero, e 8 in via Aurelia, nella zona dell’ex dazio.

“I risultati di queste ultime operazioni confermano quanto l’impegno della Polizia Locale sia costante, capillare e strutturato per contrastare un fenomeno inaccettabile come l’abbandono dei rifiuti, che danneggia il decoro della nostra città e la sensibilità della stragrande maggioranza dei genovesi rispettosi delle regole- dichiara l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi– Non si tratta di semplici controlli casuali, ma di una vera e propria attività investigativa che unisce la tecnologia avanzata della nostra videosorveglianza urbana alla preziosa collaborazione dei cittadini, le cui segnalazioni sono per noi fondamentali”.